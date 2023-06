11. Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival steigt am 17. Juni

Es geht wieder los: Am 17. Juni startet das 11. Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival. © KB-Fotoarchiv: Gallmetzer

Peißenberg – Es ist wieder so weit. Gasoline Gang veranstaltet sein Vintage Motor und Music Festival am 17. Juni in und um die Tiefstollenhalle herum

Die Veranstalter haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dieses Jahr wieder zusammen mit den Besuchern eine aufregende Zeitreise erleben zu können. Es gibt dieses Jahr fünf Bands, DJs, die gewohnt liebevoll zusammengestellte Händlermeile mit Vintage Themen für Ladys und Gentlemen, wie zum Beispiel Barbershop, Damenfrisuren, Vintage Kleidung, Car & Bike Accessoires und vieles mehr. Mit dabei ist auch der erneut der „Cruise-Around Biergarten“. Außerdem gibt es an der Außenbühne wieder eine Fahrzeugprämierung in den fünf Kategorien Roller, Motorrad, EU Fahrzeuge, US Cars und Wild Thing.



Auf die Besucher wartet wieder ein tolles Programm mit viel Livemusik, Oldtimertreffen und Rockabilly. Ab 10 Uhr gehts los. Dann werden Fahrzeuge bis Baujahr 1975 vorgestellt. Moderiert wird die Show von Magic Krabler.



Ab 11 Uhr geht‘s weiter mit Record Hop mit DJ Duke Fuzz aus München. Er legt feinsten in Rock‘n‘Roll, R‘n‘B, Garage und Northern Soul auf.

Gegen 14 Uhr werden die besten Fahrzeuge prämiert. Unterschieden wird in fünf Kategorien: Blechroller, Bike, EU Car, US Car und Wild Things.



Danach steht ab 15.30 Uhr wieder viel Musik auf dem Programm. Zu hören sind The Lo-Fi Brothers mit Rockabilly, Blues, Country und Rock’n’Roll. Alles live auf der Außenbühne.



Gegen 17.30 Uhr präsentieren Smitty and the Rockin‘ Roosters live selbst geschriebenen Rockabilly/Rock‘n‘Roll auf der Außenbühne und ab 19.30 Uhr spielen The Milestones Meilensteine der Rockmusik. Darunter Songs der Rolling Stones, Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Billy Idol und vielen weiteren.

Um 22 Uhr gehts dann zum Warm-up mit DJ Duke Fuzz in die Tiefstollenhalle. Dort werden ab 23 Uhr The Rhythm Torpedoes Musik der 50er Jahre und ihre wilden Varianten präsentieren. Danach wird dann nochmals DJ Duke Fuzz auflegen.



Der Eintritt bleibt weiterhin frei, über Spenden bei der Einfahrt für den Verein Gasoline Gang Oldtimerfreunde Peißenberg freut sich der Veranstalter.



Ab 22 Uhr in der Tiefstollenhalle bleibt der Eintritt im gewohnt moderaten Bereich, Einlass ist hier ab 18 Jahren.