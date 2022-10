120 Paare beim Betteltanz in Raisting

Von: Bianca Heigl

Raisting – Es ging zäh los, aber am Ende wurde es ein voller Erfolg: 120 Paare zählte man beim traditionellen Betteltanz in Raisting und die feierten am Kirchweihmontag mit allem, was dazugehört. Die Ruatenbuam, die diese organisatorische Meisterleistung vollbrachten, waren heuer Daniel Robeller (21) und Simon Schäffler (20).

1 / 12 120 Paare nahmen am Betteltanz 2022 in Raisting teil. © Heigl

Los ging’s ab 13 Uhr, als die Madl‘n – allesamt fesch herausgeputzt in Tracht – im Gasthof Drexl eintrafen. Hier wurden sie von den Ruatenbuam in Begleitung der Oberhauser Musikanten abgeholt. Doch zunächst wurde das bestgehütete Geheimnis gelüftet – die Frage, wer heuer die Ruatenmadl‘n sind: Magdalena Witmann (22) und Miriam Schermer (21) standen Daniel und Simon zur Seite beim (nicht ganz ernst zu nehmenden) Verkuppeln der Paare. Und während sich der Zug durch Raisting zurück zum Gasthof zur Post, dem „Wirt“, wie ihn die Raistinger nennen, bewegte, warteten dort bereits die Buam, ebenfalls stilecht in Lederhosen. Von den 120 Paaren, die heuer mitmachten, waren knapp 30 schon vorher miteinander liiert, der Rest wurde mit dem jeweiligen Betteltanz-Partner überrascht.



Am Betteltanz dürfen sich alle Ledigen zwischen 16 und 30 Jahren beteiligen. Heuer war die Suche nicht ganz einfach nach zweijähriger Pause durch Corona. Aber die Ruatenbuam waren fleißig, warben auf Festen, in den sozialen Medien und sogar beim Tür-zu-Tür-Gehen für den Betteltanz und konnten so für jeden einen Kirchta-Partner finden. Beim Wirt waren es dann die Ruatenbuam und -madl‘n, die die jungen Damen zu ihren Tischen brachten und dem jeweiligen Begleiter vorstellten.



Perfect matches



Und auch das gehört zur Betteltanz-Tradition: Den Eintritt zahlen die Buam, die Zeche bis zum Abendessen die Madl‘n und danach sind wieder die jungen Männer an der Reihe. Dafür ist den ganzen Nachmittag Damenwahl. Diese Regeln und auch die Tatsache, dass die Ruaten (Anm.d.Red.: eine mit Blumen und Bändern geschmückte Haselnussrute) nur bis zum Ehrentanz um 20.30 Uhr gestohlen werden darf, um eine Auslöse zu verhandeln, erläuterte Burschenvereinsvorstand Simon Kölbl bei der Begrüßung. Und dann wurde ausgelassen gefeiert – die Zahl der „perfect matches“ war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

