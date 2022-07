17-jähriger Weilheimer fährt ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Von: Mihriban Dincel

Bei einer Polizeikontrolle wurde festgestellt, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis fehlt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / w20er (YAYMicro)

Weilheim - Ein 17-jähriger Weilheimer war kürzlich ohne erforderliche Fahrerlaubnis mit dem Auto auf der Paradeisstraße unterwegs.

Nach Angaben der Polizei wurde am Freitag um 23.15 Uhr in der Paradeisstraße ein Pkw einer Kontrolle unterzogen, da dieser mit scheinbar überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Polizei fest, dass ein 17-jähriger Weilheimer am Steuer saß, der nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt.

Seiner Aussage nach war diese Fahrt erforderlich, um einen 15-jährigen Beifahrer aufgrund eines körperlichen Leidens nach Hause zu bringen. Da niemand einen Rettungsdienst brauchte und alle Pkw-Insassen fit wirkten, geht die Polizei davon aus, dass es sich um eine Schutzbehauptung des Fahrzeugführers handelte.

