20-Jahre Alzheimergesellschaft Pfaffenwinkel-Werdenfels: Jubiläumsfest gefeiert

Von: Antonia Reindl

Nach dem Gottesdienst ging es zum Feiern nach draußen unter Pavillons, auch für die zweite Bürgermeisterin Angelika Flock, Beisitzerin Vlasta Beck, den Vorsitzenden Burkhard Hartmann, die stellvertretende Vorsitzende Isolde Merklein und Landrätin Andrea Jochner-Weiß (v.li.). © Reindl

Weilheim – Die Alzheimergesellschaft Pfaffenwinkel-Werdenfels ist gewachsen, groß, erwachsen geworden. Doch der Weg, das Erwachsenwerden, und erst recht das Erwachsensein war nicht gerade leicht. „Wir haben eine lange Zeit als Kleinkind verbracht“, sagte der Vorsitzende Burkhard Hartmann. Es seien eine „stürmische Jugend“ und eine „heftige Pubertät“ gefolgt. Und mit der Volljährigkeit sei schließlich die Pandemie gekommen. Diese Vergangenheit schien umso mehr ein Grund zu sein, das 20-jährige Bestehen richtig zu feiern.

Gefeiert wurde in und an der Apostelkirche in Weilheim. Zunächst in, mit einem ökumenischen Gottesdienst. Pfarrer Engelbert Birkle blieb in seinen Worten an dem Motto des Vereins hängen, das da lautet: „Demenz braucht Zuneigung.“ Der Appell brachte Birkle zum Grübeln. „Zuneigung ist doch etwas, was von alleine geschieht“, warf er in den Raum. Sich anderen zuneigen, Kleineren, Bedürftigen, „wir können nicht anders“. Doch wenn man einem Alzheimererkrankten gegenüberstehe, dann „greifen gewohnte Muster nicht mehr“. Eine Mutter, ein Vater, sie erkennen ihre eigenen Kinder nicht mehr. Die Patienten zeigen, „wie dünn das Eis ist“, auf dem ein jeder Mensch gehe, ein Leben „auf der Falltüre“, so der Pfarrer. Erinnerung am seidenen Faden. Um sich Erkrankten zuneigen zu können, müsse man sich erst einmal den eigenen Ängsten und Unsicherheiten zuneigen, riet Birkle.

Die Alzheimergesellschaft habe mit ihrem Engagement dafür gesorgt, dass die „tückische Krankheit“ in der Gesellschaft mehr wahrgenommen werde, und klargestellt, dass diese jeden und jede betreffen könne, sagte Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU). Dabei dürfe man auch nicht den Blick auf das Umfeld, auf Angehörige, pflegende Angehörige verlieren, die erleben müssen, wie sich ein Mensch, „der ihnen nahesteht“, im Inneren verändere und sich in eine andere Welt zurückziehe.



Seit nun 20 Jahren stünde der Verein „als Ansprechpartner zur Verfügung“, Angehörigen, Pflegenden, Interessierten und Fachpersonal, sagte Angelika Flock (CSU). Weilheims zweite Bürgermeisterin meinte zudem, dass derzeit rund 1,6 Millionen Menschen mit Alzheimer in Deutschland leben. Und damit mit einer Krankheit, welche eine „immense Herausforderung“ im Alltag sei.



Nicht umfassend auf die Geschichte des Vereins eingehen wollte der Vereinsvorsitzende Burkard Hartmann. Jedoch erinnerte er daran, dass der Verein vor 20 Jahren von einer „Einzelkämpferin“ aus der Taufe gehoben worden sei. Dann sei der Verein gewachsen, vom Kind, zum Jugendlichen und schließlich zum Erwachsenen. Und die ersten Jahre der Volljährigkeit waren schwer. Die Pandemie hätte „existenzbedrohende Auswirkungen“ gehabt, und „Betroffene hingen in der Luft“. Doch mit staatlichen „Auffangnetzen“, Zuschüssen und Spenden sei es weitergegangen. „Ganz besonders haben uns unsere ehrenamtlichen Helfer und Mitarbeiter durch diese Zeit getragen“, betonte Hartmann, der schließlich appellierte, nun gemeinsam zu feiern.



Hinter der Kirche waren Bierbänke und mit Blumen gedeckte Tische aufgestellt, Luftballons baumelten an schattenspendenden Pavillons und die Weilheimer Stadtkapelle spielte auf. Bei Herzhaftem, gefolgt von Süßem, und Musik feierte man schließlich das Jubiläum. Und für die ehrenamtlichen Helfer und Mitarbeiter gab es später, zum Dank, Präsente. Jeweils ein Buch, das den vielsagenden Titel „Auch Engel brauchen mal ‘ne Pause“ trägt.

