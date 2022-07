20 Jahre Space Cinema: Open Air Kino am Radom in Raisting

Teilen

Die Hülle des Radoms wird zur Kinoleinwand. © Daniel Gerling

Raisting – Von Donnerstag, 21. bis Samstag, 23. Juli, veranstalten die Pfadfinderfreunde der DPSG – Bezirk Rochus Spiecker e.V. ein Open Air Kino am Radom an der Erdfunkstelle in Raisting. Auf der 40 Meter hohe Kugel – dem Radom – werden Filme für jeden Geschmack gezeigt.



„Eine 40 m hohe und 50 m breite ‚Dreiviertelkugel‘ – das Radom der Erdfunkstelle in Raisting – wird als außergewöhnliche Leinwand für ein ebenso in der Gegend einmaliges Kino Open Air genutzt“, so Moritz Hartmann von den Pfadfinderfreunden. Mit rund 20 ehrenamtlichen Helfern wird das Gelände rund um das Radom zur Kinowiese umfunktioniert.

Donnerstag, 21. Juli – Abenteuer Komödie: „In der US-amerikanischen Science-Fiction-Action-Komödie entdeckt ein einfacher Bankangestellter, dass ihn ihm mehr steckt… mehr können wir hier nicht verraten“, sagt Stefan Brübach vom SpaceCinema Team. Die Spacebar mit Essen und Trinken öffnet ab 19 Uhr und der Film beginnt bei Einbruch der Dunkelheit.



Freitag, 22. Juli – ein besonderer Abend für alle: Um 19 Uhr öffnet am Radom die Spacebar. Am Essensstand gibt es neben Fleisch und Grillwürsten, Couscous, Schupfnudeln und Crêpe. Um 19.30 Uhr gibt es Livemusik mit dem Singer-Songwriter Dimi aus Kaufbeuren. Der Newcomer covert bekannte Werke und schreibt selbst Stücke, welche er zum Besten gibt. Zu sehen ist außerdem ein Animationsfilm, der ideal für einen Familienbesuch ist. Er erzählt von einer Familie mit magischen Kräften in den Bergen Südamerikas. Filmbeginn mit Einbruch der Dunkelheit – circa 21 Uhr.



Samstag, 23. Juli – ein bombastischer und spaciger Abend: Zum Abschluss des diesjährigen Open Air Kinos gibt es ein besonderes Programm. Ab 19 Uhr öffnet die SpaceBar. Um 19.30 Uhr tritt der Singer-Songwriter Andi Sedlmeir auf. Mit seiner akustischen Gitarre zaubert er unvergessene Melodien einer unerfüllten Sehnsucht. Danach folgt ein Sci-Fi/Abenteuerfilm. In Weltraumschlachten kämpft das Gute gegen das Böse. Filmbeginn ist um circa 21 Uhr.



Allgemeines zum Space Cinema: Es werden keine Sitzgelegenheiten gestellt. Jeder Besucher bringt seinen eigenen Campingstuhl, Isomatte oder Liegestuhl selber mit. „Aus wettbewerbstechnischen Gründen dürfen wir nicht mit den Filmtiteln öffentlich werben, aber für jeden Filmgeschmack ist etwas dabei und wir verlangen, wie die letzten Jahre auch, keinen Eintritt, daher lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen“, so Bastian Gerling von den Pfadfinderfreunden. Die Veranstaltung wird komplett ehrenamtlich organisiert und der Gewinn kommt der Jugendarbeit der Georgspfadfinder zu gute.



Weitere Infos zum SpaceCinema gibt es auf der Website oder in Facebook unter der Fanpage SpaceCinema.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote