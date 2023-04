22-Jähriger geht mit Marihuana ins Amtsgericht Weilheim

Der 22-Jährige führte eine geringe Menge Marihuana mit sich. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / VadimVasenin

Weilheim - Am Donnerstag, 13. April, war ein 22-Jähriger aus Wessobrunn mit einer geringen Menge Marihuana ins Amtsgericht Weilheim gegangen.

Das teilte die Polizeiinspektion Weilheim mit, die gegen 9.05 Uhr über den Fund von Betäubungsmitteln informiert wurde. Das Marihuana wurde bei der Einlasskontrolle in der Jackentasche des 22-Jährigen gefunden. Dieser gab laut Polizei an, das Marihuana nach einer Feier am Abend zuvor in der Jacke vergessen habe. Nach entsprechender Durchsuchung wurde der 22-Jährige vor Ort entlassen.

Gegen ihn wurde aber ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Von Kreisbote