30 Jahre Theaterverein Hohenpeißenberg

Ehrung ehemaliger Vorstandsmitglieder: Elisabeth Kurz, Christl Baab, Nikolaus Hölzl (hinten v. links) sowie Tanja Pongratz, Werner Stoßberger, Hans Rasch und Anton Karg (vorne, v. links). © Hochenauer

Hohenpeißenberg – Eine kurzweilige und überaus lustige Veranstaltung war die 30-Jahrfeier des Theatervereins im Haus der Vereine. Musikalisch war wieder die Knappschafts- und Trachtenkapelle im Einsatz, sie unterhielt die gut besuchte Veranstaltung mit Blasmusik.

Das Theaterspielen hat im Rigidorf schon eine lange Tradition, letztlich war aber der Bau des Hauses der Vereine im Jahr 1990 der Auslöser zur Gründung eines eigenen Vereins. Geregelt war und ist, dass nur Vereine kostenfrei die Räume dort nutzen dürfen. Die vorher schon lose Theatergruppe brauchte also einen Vereinsstatus und so wurde dann der Theaterverein e. V. gegründet.



Seit 1992 wurde dann auch vieles an Theaterstücken geboten. In dem 2017 herausgegebenen Druckwerk zum damals 25-jährigen Jubiläum sind schon 37 verschiedene Theateraufführungen aufgezählt, zwischenzeitlich dürften es über 40 Stücke sein. Die Jahre 2020 und 2021, welche durch die Coronapandemie überschattet waren, behinderten die Vereinsarbeit natürlich gewaltig.



Nach der Begrüßung durch den 1. Vorstand Markus Löffler ging es gleich mit einer Mundartgeschichte von Waltraud Mair aus Bidingen los. Gekonnt las sie die lustigen Geschichten vom Blatt, ihr Allgäuer Dialekt rundete das Ganze ab. Bei diesen Geschichten aus dem Leben, wie die verschenkte halbleere „Mon Cheri Schachtel“ oder der Gutschein für ein „Wellnesswochenende“, musste man einfach lachen.



Mit ein Höhepunkt an diesem Abend war das Theaterstück „Dinner for One“ auf bairisch, gespielt von Waltraud Karg, hier als Fräulein Sophie, mit Diener Karl, gespielt von Nikolaus Hölzl. Der Diener Karl, welcher für die verstorbenen Gäste immer mittrinken musste und gekonnt über das Bärenfell am Boden stolperte, machte seine Sache großartig. Dafür bekamen die beiden auch einen starken Applaus.



Bürgermeister Thomas Dorsch sprach dem Verein seine Glückwünsche aus und wünschte für die Zukunft alles Gute. Der Verein sei für die Dorfgemeinschaft eine Bereicherung und die Hohenpeißenberger freuen sich, wenn wieder neue Stücke auf die Bühne kommen.



Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft im Theaterverein neun Mitglieder, ausgezeichnet wurden auch die ehemaligen Vorstandsmitglieder.



Die guten drei Stunden im Haus der Vereine vergingen wie im Flug, es war ein heiterer Abend, an dem wirklich viel gelacht wurde. Und im Jahr 2023 geht es wieder weiter mit dem Theaterspielen, die nächsten Auftritte sind dann im Monat Mai geplant.

R. Hochenauer