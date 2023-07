36 Kunstschaffende und ihre dynamische Werkschau in Dießen

Von: Dieter Roettig

Dicht gedrängt zwischen den beiden Ausstellungssälen im Blauen Haus zeigten sich die Aktiven des Raistinger Künstler-Stammtisches. © Roettig

Raisting/Dießen – Ein Ausflug nach Dießen lohnt sich bis zum 6. August doppelt: Auf dem Weg zum Spaziergang in den frisch renovierten Seeanlagen sollte man unbedingt am Kulturforum „Blaues Haus“ in der Prinz-Ludwig-Straße Halt machen. Hier präsentieren 36 Kulturschaffende vom „Künstler-Stammtisch Raisting“ in einer sehenswerten Gemeinschaftsausstellung ihre Werke.

Der Name der Gruppe wird ihrer Wertigkeit nicht gerecht. Er kommt ganz lapidar vom monatlichen Treffen der aktiven Kunstschaffenden verschiedener Genres im Raistinger Gasthof Drexl. Der Stammtisch hat sich im Jahr 2008 aus dem Raistinger Kaleidoskop entwickelt und ist eine offene Plattform zum persönlichen Austausch. Das Einzugsgebiet reicht von Raisting und rings um den Ammersee bis Weilheim, Murnau, Landsberg, Starnberg und München.

Die aktuelle Gemeinschaftsausstellung unter dem Titel „42“ (nach der Anzahl der aktiven Mitglieder) zeigt Malereien und Zeichnungen in unterschiedlichen Techniken, Fotografien, Objekte, Glasarbeiten sowie Holz- und Keramikskulpturen. In dieser Vielfalt liege eine spannende Dynamik, wie Cheforganisator Max Mirlach in seiner Eröffnungsrede betonte. Die Ausstellung sei so konzipiert, dass die Werke „in einen Dialog zueinander treten.“ Dadurch entstünden Anhaltspunkte, die den Betrachter zu eigenen Gedankenspielen und Interpretationen einladen. Natürlich waren bei der „Full-House“-Vernissage alle ausstellenden Künstlerinnen und Künstler anwesend und kamen mit den Besuchern in anregende Gespräche.

Viele der Aussteller sind Autodidakten besonders begabte „Edel-Amateure“, die die Kunst zwar nicht studiert haben, aber mit genau soviel Fantasie und Elan wie Profis ans Werk gehen. Auch einige noch aktive oder ehemalige Kunsterzieher zeigen ihren meisterlichen Umgang mit Pinsel und Leinwand. Ein Besucher: „Wenn mich ein Bild anspricht, dann kaufe ich es. Und es ist mir egal, ob der Schöpfer bei einem Professor X studiert hat oder nur als Hobby malt.“

Programm

Vor der Eröffnung dieser 15. Gemeinschaftsausstellung hat es zwei unterhaltsame Programmpunkte gegeben. Die dreiköpfige Acapella-Frauengruppe „Veranda – Bestes Weibsgeträller“ überzeugte mit ihrem stimmgewaltigen und gestenreichen Vortrag, während die Clowns Angela Widholz und Barbara Wenning das Publikum etwas zu langatmig bespaßten.

Die Ausstellung „42“ ist bei freiem Eintritt noch bis zum 6. August von 11 bis 19 zu sehen: Kulturforum Blaues Haus, Prinz-Ludwig-Straße 23, 86911 Dießen. Täglich sind Künstler anwesend.