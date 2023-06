Betrunkener Mann sorgt für Chaos im Weilheimer Krankenhaus

Von: Kai Lorenz

Den Weg ins Krankenhaus fand ein 37-Jähriger noch selbst. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Weilheim - Am gestrigen Tag wurde das Weilheimer Krankenhaus von einem Vorfall heimgesucht, der das Personal als auch die Patienten beide schockiert hat. Laut Polizei erschien ein 37-jähriger Mann aus Schongau kurz vor Mittag in der Einrichtung und bat unklar um Hilfe. Nachdem er der Ansicht war, nicht genug Unterstützung zu erhalten, fing er an, sich aggressiv zu verhalten.

Der Mann begann die anwesenden Personen zu beleidigen und ihnen zu drohen. Er eskalierte seine gewalttätige Ausdrucksweise sogar so weit, dass er sich selbst mit der Faust ins Gesicht schlug und sich in die Hand biss. Als die Polizei eintraf, beruhigte sich der Mann unerwartet und folgte allen Anweisungen der Beamten ohne Widerstand.

Es stellte sich heraus, dass der Schongauer erheblich alkoholisiert war, wobei das Messgerät einen Wert von deutlich über zwei Promille anzeigte. Es bleibt Spekulation, ob sein außergewöhnliches Verhalten ausschließlich auf den Alkoholkonsum zurückzuführen sei.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann einem Bekannten übergeben. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.