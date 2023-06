39-Jähriger hält Polizei auf Trab und bespuckt und beleidigt die Beamten

Von: Kai Lorenz

Teilen

39-Jähriger bespuckt und beleidigt Polizisten. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Weilheim – Ein 39-Jähriger hat am Mittwoch in Weilheim mal so richtig daneben gelangt. Am Ende des Tages muss er sich wegen Diebstahl, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung von Polizeibeamten verantworten.

Doch der Reihe nach: Seine erste Straftat verübte der 39-jährige ohne festen Wohnsitz aus dem Raum München gegen 15 Uhr im Netto-Markt. Dort ließ er Nahrungsmittel im Wert von unter zehn Euro mitgehen. Nach Feststellung der Personalien wurde der 39-Jährige zunächst entlassen.

Um 20.20 Uhr rief derselbe Mann, inzwischen alkoholisiert, die Beamten wieder auf den Plan. In der Tankenrainer Straße beleidigte er einen 30-jährigen Passanten aus Weilheim und warf eine Bierflasche nach ihm, ohne das dieser etwas gemacht hatte. Zum Glück verfehlte die Flasche das Ziel. Der 39-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Aufgrund psychischer Erkrankungen wurde er vorläufige in die kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen untergebracht.

Doch auch dies verlief nicht ohne Straftaten: Bei der Einlieferung spuckte der 39-Jährige laut Polizei einem Polizisten der PI Weilheim ins Gesicht, seine Kollegin wurde mit mehreren Obszönitäten bedacht.

Gegen den 39-jährigen wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung des 30-jährigen Weilheimers, eingeleitet.