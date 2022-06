39-Jähriger randaliert in Weilheimer Innenstadt

Von: Stephanie Novy

Ein betrunkener Randalierer wurde in Weilheim festgenommen und in eine Psychiatrie gebracht. © Symbolfoto: PantherMedia / Nomadsoul1

Weilheim ‒ Stark alkoholisiert und randalierend in der Innenstadt: Ein 39-Jähriger wurde vergangene Nach in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Gegen 21.45 Uhr wurde der Polizei Weilheim ein äußerst aggressiver Mann in der Innenstadt mitgeteilt. Auf dem Kirchplatz würde der offensichtlich stark alkoholisierte Mann randalieren und mit Stühlen eines Cafés um sich werfen. Ein vorbeifahrender Pkw sei auch schon von einem der Stühle getroffen und dadurch beschädigt worden.

Wie die Polizei vor Ort feststellte, handelte es sich bei dem Mann um einen 39-Jährigen, der bei einem Bekannten in Weilheim zu Besuch ist. Da er sich im weiteren Verlauf auch in Anwesenheit der Beamten nicht beruhigte, sich sogar urplötzlich auf den Boden warf und seinen Kopf mehrfach auf die Straße schlug, musste er vorübergehend gefesselt werden. Letztendlich wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, berichtet die Polizei

