45. Auto- und Motorradausstellung des Motorsport-Clubs Weilheim

Von: Stephanie Novy

Zum 45. Mal ging am vergangenen Wochenende die Auto- und Motorradausstellung des MC Weilheim über die Bühne. © Ruder

Weilheim – Bereits zum 45. Mal rief der Motorsport-Club Weilheim zur Auto- und Motorradausstellung. Zahlreiche Menschen folgten der Einladung am vergangenen Wochenende.

Die Vorfreude war sicherlich nicht nur beim Veranstalter groß. Auch die Besucher hatten einiges nachzuholen. War doch die Ausstellung ganze dreimal wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Doch am ersten Aprilwochenende konnte die Veranstaltung nun endlich wieder über die Bühne gehen. Sowohl auf dem Weilheimer Volksfestplatz als auch in den Hochlandhallen konnten sich die Besucher über aktuelle Trends informieren.

Das Wetter wollte am Samstag noch nicht so recht mitspielen. Starker Wind sorgte bei der 45. Auto- und Motorradausstellung des Motorsport-Clubs Weilheim für zurückhaltenden Besuch. Doch am Sonntag kamen sie dann zuhauf. Es gab dabei allerlei zu entdecken. Die Gäste informierten sich, fachsimpelten und staunten.



Aktuell in aller Munde ist das Thema Elektromobilität. Da hörte man Besucher unter anderem fragen, wie es denn so mit der Reichweite aussehe. Beantworten konnten die Fragen zahlreiche Aussteller. Mit dabei war unter anderem Medele-Schäfer, die vom Smart bis zum Lkw in jeder Größenordnung etwas präsentierten. Ins Auge stach auch ein oranger Sportwagen vom Autohaus Doleschal. Der Dacia Alpine zog so manchen Blick auf sich.



Ebenfalls gefragt sind derzeit Wohnmobile. Durch die Pandemie kamen viele Menschen auf den Gedanken, ihren Urlaub abseits von Hotelanlagen zu verbringen. Auch hier gab es von Basic-Ausstattungen für zwei Personen bis zum gut sieben Meter langen Luxus-Camper alles, was das Kundenherz begehrt.



Wenn man so durch die Reihen der Ausstellung schlenderte, konnte man hie und da auch Verkaufsgespräche wahrnehmen. Es wurde also längst nicht nur begutachtet, es gab auch einige Besucher, die das Angebot nutzten, um sich nach einem neuen fahrbaren Untersatz umzusehen. Interessante Angebote gab es zur Genüge.

