Lions-Clubs Weilheim-Ammersee und Garda-Benacus feiern ihre Partnerschaft

Bernd Zimmer (weißes Hemd) mit den Lions-Mitgliedern in der Säulenhalle. © Schmitz

Weilheim – Die Feier des 50. Jubiläums begann unter der Erde: bei einer Führung im Brennerbasistunnel bei Franzensfeste. Dort trafen sich Mitglieder der Lions-Clubs Weilheim-Ammersee und Garda-Benacus bei Bardolino/Gardasee. Nach dem Auftakt in der Nähe von Brixen – so ziemlich in der Mitte der beiden Heimatorte der Clubs – ging es gemeinsam in den Pfaffenwinkel.

Bei dem dreitägigen Aufenthalt der italienischen Gäste wurde die 1972 begründete Partnerschaft gefeiert. Eines der grundlegenden Prinzipien der Lions-Organisation, zu der weltweit etwa 50 000 Clubs mit 1,4 Millionen Mitglieder gehören, ist die Förderung der Freundschaft und des gegenseitigen Vertrauens der Völker.

Das 50. Jubiläum der beiden Clubs fiel heuer in den Turnus der regelmäßig stattfindenden gegenseitigen Besuche. Jumelage-Beauftragter Hans-Georg Geist hatte für die Feierlichkeiten ein buntes Programm zusammengestellt: Unter anderem wurde in München von den Räumen des Internationalen Presseclubs auf den Marienplatz und das Glockenspiel im Rathaus geschaut. In Polling führte Bernd Zimmer durch seine Säulenhalle Stoa 169. Bei einem Festabend würdigte Angelika Flock, Weilheims Zweite Bürgermeisterin, die Verdienste der Lions-Clubs. Menschen auf der ganzen Welt hätten sich zusammengeschlossen, um das zu erreichen, was ein Einzelner nicht schaffen könne: „Das ist großartig“. Das was die beiden Clubs mit ihrer 50-jährigen Partnerschaft leben würden, sei vorbildhaft für alle Menschen: „Denn das sind die Brücken, die geschlagen werden, um den gleichberechtigten und fortdauernden Dialog zu führen, um anderen Sichtweisen in Toleranz zu begegnen.“

In einer kleinen Segensfeier machte Stadtpfarrer Engelbert Birkle auf einen weiteren Eckpfeiler von Lions aufmerksam: „Zu ihrer Idee gehört neben der Begegnung immer auch das soziale und gesellschaftliche Engagement. Wir dürfen Ihnen im Namen all derer, die durch Sie Gutes erfahren haben, auch Danke sagen.“



Pfarrerin Sabina Nagel von der Apostelkirche ging auf das Motto „We serve. Wir dienen“ ein: „Wie aktuell doch das Motto der LionsClubs ist. In Zeiten wie diesen wird klar, dass dieses Motto nicht nur Vorbildcharakter hat, sondern auch Perspektiven für die Zukunft schenkt.“ Auf die vielen Jahre der Freundschaft wies Giuseppe Bolognini, Präsident des LC Garda Benacus, hin: „Nun sind unsere beiden Clubs seit 50 Jahren in Freundschaft miteinander verbunden. Viele Mitgliedernamen haben sich geändert, viele gibt es nicht mehr – aber unser Freundschaftspakt ist noch vital und lebendig.“



Weilheims LC-Präsident Matthias Bechtold fragte sich angesichts der unsicheren Weltlage, ob es nicht ein Handlungsmuster gäbe, das Erfolg verspricht? Aus seiner Sicht ist es die internationale Verständigung, gepaart mit dem starken Willen, Herausforderungen diplomatisch zu lösen: „Ein Ansatz, der sehr viel vom Grundverständnis von uns Lions beinhaltet.“ Er zeigte sich stolz, „dass wir es zwischen unseren beiden Clubs geschafft haben, diese Werte, die in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich sind, seit 50 Jahren zu bewahren“.



Mit dieser Rede endete das Lions-Präsidenten-Jahr des Weilheimer Unternehmers Bechtold. Er übergab bei der Jubiläumsfeier die Amtsinsignien für das immer am 1. Juli beginnende neue Lionsjahr an den Notar Dr. Benedikt Selbherr aus Weilheim.

