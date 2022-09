600 Jahre Sankt Mauritius: Kirchweihfest in Oberhausen

Von: Peter Stöbich

Die Kirche Sankt Mauritius feiert Jubiläum. © Stöbich

Oberhausen – Mit einem großen Fest wollen die Oberhauser das 600-jährige Bestehen ihrer Kirche Sankt Mauritius feiern. Am Sonntag, 18. September, wird es vormittags vom Rathaus aus einen Kirchenzug geben; um 10 Uhr beginnt unter freiem Himmel ein Pontifikalamt mit Weihbischof Florian Wörner. Danach trifft sich die Dorfgemeinschaft zum Pfarrfest am Kulturstadl und zur Segnung der neugestalteten Außenanlagen am Rathaus.

Als stumme Zeitzeugin vieler Generationen ist die auf einem Hügel gelegene Kirche weithin sichtbar. Eine Urkunde des Bischofs Wilhelm von Augsburg bestätigt, dass im Mai 1420 die neue Pfarrkirche feierlich dem Heiligen Mauritius (Moritz) geweiht wurde. Im Jahr 1650 kam ein zweiter Altar hinzu, 34 Jahre später wurde die Kirche an gleicher Stelle neu errichtet; vom alten Gebäude stehen heute noch der Unterbau des Turms sowie die Außenwände des Chors.

1731 erhielt die Kirche einen neuen Hochaltar, wie er heute noch zu sehen ist. Das Deckengemälde – Sankt Magnus im Kampf mit dem Drachen –schuf 1867 der Münchner Maler Johann Baptist Müller. Durch eine im Jahr 1902 erfolgte Verlängerung des Gebäudes wurde sein mächtiger Eindruck noch verstärkt. Moderne Elemente wie elektrische Heizung, Außenbeleuchtung und Alarmanlage kamen in den 1980er Jahren hinzu.



Die sechs Jahre dauernden Sanierungs-, Konservierungs- und Umgestaltungsarbeiten in Oberhausen konnten im Jahr 2015 abgeschlossen werden. Mit ein Grund für die lange Bauzeit war die aufwendige Sanierung des Kirchendaches. Über 280 000 Euro wurden verbaut, allein der Dachstuhl kostete über 72 000 Euro.



Auch die Arbeiten im Inneren des Gebäudes waren umfangreich. Der Hochaltar mit den beiden Altarbildern des Mauritius und dem Weihnachtsbild von Professor Schmuderer, die beiden Seitenaltäre, die Kanzel, das Vortragekreuz für den alljährlichen Bittgang nach St. Alban und vier Skulpturen mit der Jesus-Figur wurden restauriert und konserviert.



Der Beichtstuhl wurde farblich den Stützbalken angepasst und die zweite Brüstung der Empore erweitert, so dass sie für Kirchenchor und Musiker mehr Platz bietet. Die Kosten für die Innen- und Umgestaltungsmaßnahmen beliefen sich auf 209 500 Euro, die Gesamtkosten mit Dachstuhlrenovierung auf 282 000 Euro.

