70-Jähriger kracht in Pkw und verletzt sich schwer

Von: Kai Lorenz

Nach einem Verkehrsunfall muss ein 70-jähriger Motorradfahrer mit schweren Verletzungen ins Unfallklinikum Murnau geflogen werden. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Obersöchering – Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag im Bereich der Ortschaft Obersöchering gekommen. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, befuhr eine 62-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen die Bundesstraße 2 von Spatzenhausen kommend in Fahrtrichtung Weilheim. Bei Obersöchering wollte sie mit ihrem Renault nach links in eine an die B2 angrenzende Straße abbiegen.

Zeitgleich befuhren zwei Motorradfahrer - ein 70-jähriger und ein 56-jähriger Fahrer aus Baden Württemberg - die B2 in nördlicher Fahrtrichtung. Der 70-jährige Motorradfahrer überholte die 62-Jährige, welche zeitgleich nach links abbog. Der Motorradfahrer krachte in die Front des Pkws und verletzte sich dabei schwer. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau geflogen werden. Der Sachschaden an Motorrad und Pkw wird auf insgesamt 10000 Euro geschätzt.

Zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Unfallfahrzeuge musste die B2 insgesamt für rund eine halbe Stunde gesperrt werden.