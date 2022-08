79-jährige Weilheimerin wird von Pkw erfasst und stirbt

Es wurde nun ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. © Symbolfoto: Fotostand / K. Schmitt / IMAGO

Weilheim - Am Freitag, 12. August, um circa 10.50 Uhr ereignete sich in Weilheim ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 87-Jähriger aus Tutzing mit seinem Pkw die Pütrichstraße in Weilheim in nördlicher Richtung. Unmittelbar nach der Kreuzung zur Andreas-Schmidtner-Straße übersah der 87-Jährige eine von links kommende, 79-jährige Fußgängerin aus Weilheim, die mit ihrem Rollator die Pütrichstraße in östlicher Gehrichtung überqueren wollte.

Die 79-Jährige wurde durch den Pkw frontal-linksseitig erfasst und durch die Kollision schwer verletzt. Sie wurde im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallklinikum Murnau verbracht. Dort erlag sie später ihren Verletzungen. Der 87-Jährige blieb unverletzt.

Der Rollator der 79-Jährigen wurde nur geringfügig beschädigt, am Pkw des 87-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde von der Staatsanwaltschaft München II ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet, der Pkw sowie der Rollator wurden sichergestellt.

Von Kreisbote