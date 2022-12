85-jähriger Weilheimer wegen Totschlags verurteilt

Der 85-jährige Weilheimer wurde wegen Totschlags an seiner Ehefrau verurteilt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / aa-w

Weilheim – Die erste Große Strafkammer als Schwurgericht des Landgerichts München II hat einen 85-jährigen Weilheimer wegen Totschlags an seiner Ehefrau zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt.

Das Schwurgericht unter dem Vorsitz von Thomas Bott hat festgestellt, dass der Angeklagte seine stark pflegebedürftige Ehefrau im Juni diesen Jahres (wir berichteten) vorsätzlich getötet hat. Der Angeklagte, der mit der Pflege der Geschädigten und der alleinigen Führung des Haushalts überfordert gewesen sei, habe dieser angekündigt, dass er sie nun umbringen werde.

Danach habe er versucht, sie zu erdrosseln, was ihm aber aufgrund der Gegenwehr seiner Ehefrau nicht gelungen ist. Anschließend habe er mit einem hölzernen afrikanischen Schlaginstrument auf den Kopf der Geschädigten eingeschlagen, bis diese sich nicht mehr wehrte. Zuletzt habe der Angeklagte die Geschädigte so lange gewürgt, bis sie aufhörte zu atmen. Das Schwurgericht hat bei der Strafzumessung insbesondere berücksichtigt, dass der Angeklagte unmittelbar im Anschluss an die Tat selbst die Polizei gerufen und dort die Tötung seiner Ehefrau mitgeteilt hat.

Auch hat das Landgericht zu Gunsten des Angeklagten gewertet, dass dieser aufgrund seines hohen Alters und zahlreicher Vorerkrankungen besonders haftempfindlich sei und bislang noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Zulasten wertete das Gericht hingegen „den absoluten Vernichtungswillen, mit dem der Angeklagte zielorientiert und mit mehrfach wechselnden Tatmitteln vorgegangen sei“, heißt es in einer Pressemitteilung von Dr. Laurent Lafleur, Richter am Oberlandesgericht und Stellvertretender Pressesprecher.



Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft München II steht noch das Rechtsmittel der Revision zum Bundesgerichtshof offen.

Von Kreisbote