Gleichmäßigkeit vor Geschwindigkeit

90 Oldtimer bei „Berg-Revival“ in Forst

Von Roland Halmel schließen

Wessobrunn/Forst – Das Interesse sowohl der Zuschauer, als auch von Seiten der Teilnehmer war bereits im Vorjahr bei der Premiere des „Berg-Revival“ in Wessobrunn/Forst groß. Bei der zweiten Auflage der Gleichmäßigkeitsprüfung (GLP) für historische Fahrzeuge am Forster Berg war die Resonanz sogar noch größer. 90 Oldtimer und damit ein halbes Dutzend mehr als davor, gingen diesmal unterhalb von Schönwag an den Start.

Und entlang der Straße und in der angrenzenden Wiese verfolgten viele Schaulustige trotz der großen Hitze das Motorsportspektakel. „Lauter tolle Autos“, raunte ein Zuschauer seinem Nebenmann beim Blick auf die zum Teil sehr PS-starken Boliden, wie Detomasos oder Porsches, ein.



Für die ging es aber nicht darum die kurvige Bergstrecke, die bis zum Ortseingang von Forst rund drei Kilometer lang war, schnell zu durchfahren. Nach einer Besichtigungsfahrt und einer zweiten, bei der die Sollzeit festgelegt wurde, standen für die Teilnehmer vier Wertungsdurchgänge auf dem Programm. In denen galt es diese ominöse Sollzeit möglichst auf die Sekunde genau zu wiederholen. „Das ist gar nicht so einfach“, räumte ein Porsche-Fahrer, der regelmäßig an GLP-Veranstaltungen teilnimmt, kurz vor der Startfreigabe ein. „Man kann aber durchaus die Grenzen des Fahrzeugs austesten und das macht schon Spaß“, ergänzte Gerald Schramm aus Aichach, der im Fahrerlager auf dem Parkplatz des Gasthaus Eibenwald in Paterzell auf seinen nächsten Einsatz mit seinem Alfa Romeo wartete.



„Wir wussten nicht sicher, ob wir alle Zuschauer und Fahrer unterbekommen, aber es hat funktioniert“, erklärte Veranstalter Johannes Dornhofer, nachdem bei der Premiere das Fahrerlager noch an der Mehrzweckhalle in Wessobrunn untergebracht war. „Hier in Paterzell haben wir eine ideale Infrastruktur mit Bewirtung im Restaurant und der Möglichkeit auch zu übernachten“, ergänzte Dornhofer, nachdem viele Teilnehmer auch von weit her anreisten. „Wir hatten Schweizer und Italiener und auch einige aus Norddeutschland“, berichtete Dornhofer, der bei der Abwicklung der GLP erstmals mit dem MSC Hohenpeißenberg zusammenarbeitete.



Für die Zuschauerparkplätze war die Wessobrunner Feuerwehr zuständig, die mit rund zwanzig Mann für ordentliche Parkverhältnisse sorgte. „Die Stimmung war den ganzen Tag über sehr gut, die Leute sind einfach happy“, urteilte Dornhofer zufrieden. „Allerdings komme ich heute selbst wieder nicht zu fahren“, gestand der Veranstalter, der selbst einen Oldtimer-Sportwagen hat. Er freute sich dafür umso mehr über die positive Resonanz der Teilnehmer. „Es ist toll zu fahren am Forster Berg und es ist alles sehr gut organisiert“, meinte Hubert Nagl aus Weilheim, der mit einem Fiat Abarth 500 unterwegs war. Einer Fortsetzung im nächsten Jahr dürfte damit eigentlich nichts im Wege stehen.