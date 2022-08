Abgeordneter Johannes Becher besucht Asinella

Von: Dieter Roettig

Sehr angetan von den anschmiegsamen Eseln zeigte sich der grüne Landtagsabgeordnete Becher in Pähl. Unser Bild zeigt von links Martin Adler, Sprecher des Grünen-Kreisverbandes Weilheim-Schongau, Johannes Becher, Gerhard Gregori und Anahid Klotz. © Roettig

Pähl – Im wahrsten Wortsinn der leidigen Streitsache mit der Eselfarm Asinella auf den Grund gehen wollte der grüne Landtagsabgeordnete Johannes Becher. Im Rahmen seiner diesjährigen Sommerwanderung von Schloss Linderhof bis Moosburg entlang Ammer und Amper besuchte er per pedes Anahid Klotz und Gerhard Gregori auf ihrem Betrieb samt Eselfarm in Pähl-Hinterhadern.

Für den 34-jährigen Juristen und Abgeordneten im Bayerischen Landtag ist der Sommermarsch bereits Tradition. Seit nunmehr fünf Jahren wandert er in den Parlamentsferien durch bayerische Regionen, um Land und Leute auf besondere Art kennenzulernen. Dabei geht es ihm um sozialen Zusammenhalt und die politischen Herausforderungen in den einzelnen Gebieten.



Neben Naturhighlights wie den Ammergauer Alpen, der Ammerschlucht und dem Naturschutzreservat Ammerleiten wanderte Becher auch durch Orte wie Peißenberg, Polling und Pähl bis zum Ammersee. Begleitet wurde er auf den 200 Kilometern mit 38 Stationen von seinem Freund Bernhard Hrodek, einem erfahrenen Pfadfinder.



Der Besuch auf der Asinella-Eselfarm war Becher ein besonderes Anliegen. Von Anne Franke, seiner Parteikollegin im Maximilianeum, wurde er im Vorfeld über die komplizierte Problematik bereits informiert. Franke war für diesen Fall Berichterstatterin im Petitionsausschuss des Landtags, der sich mehrfach mit der Never-Ending-Story beschäftigt hatte. Empfangen auf der Farm wurde Becher neben der Familie Klotz-Gregori von Martin Adler, einem der Sprecher des Grünen-Kreisverbandes Weilheim-Schongau. Überraschungsgast war Pähl-Urlauber Markus Kurdziel, der einst zusammen mit Anahid Klotz am Theresien-Gymnasium in München Abitur gemacht hat. Er war fünfzehn Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter der Grünen und von Jürgen Trittin im Bundestag und ist heute noch Trainer der Abgeordneten-Fußballmannschaft „Grüne Tulpe“.



Wie mehrfach berichtet, betreibt das Ehepaar Klotz-Gregori neben der Landwirtschaft mit seinen Eseln anerkannte tiergestützte Therapien und Trainings in Schulen, Reha-Einrichtungen, Seniorenheimen oder auf ihrem Gelände. Da sie diese Tätigkeiten aus Steuergründen als Gewerbe angemeldet hatten, kamen bei den Behörden Zweifel auf, ob der Betrieb als Landwirtschaft mit im Außenbereich geltenden baurechtlichen Privilegien gilt. Das 1945 vom Vorbesitzer erbaute Wohnhaus samt den Bienenstöcken wäre demnach ein Schwarzbau und müsse abgerissen werden. Obwohl laut einem vorliegenden Protokoll von 1950 der Pähler Gemeinderat mit 10:0 Stimmen den Bau nachträglich genehmigt hatte.



Verschiedene Meinungen



Der Vor-Ort-Termin samt Einblick in diverse Unterlagen führte Becher das jahrelange Gezerre um den Fortbestand des landwirtschaftlichen Betriebs samt Eselfarm eindrucksvoll vor Augen. Die Krux an der verfahrenen Geschichte sind die unterschiedlichen Auffassungen des Landratsamtes Weilheim-Schongau und des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten als Fachbehörde. In seinem Gutachten kam das AELF zu dem eindeutigen Schluss, beim Betrieb von Klotz-Gregori handele es sich um eine Landwirtschaft im Sinne von § 201 BG. MdL Franke drückte im Petitionsausschuss ihre Verwunderung darüber aus, dass diese Stellungnahme und die festgestellte Privilegierung „im Ganzen vom Landratsamt ignoriert und nicht anerkannt wird“. MdL Berthold Rüth (CSU) sah im Petitionsausschuss den Hof ebenfalls als privilegiert an, verwies aber auf die Entscheidungskompetenz der zuständigen Behörden.



Ganz aktuell mit Eingang vom 3. August 2022 konnte Klotz ihren Besuchern aus einem Schreiben vom Landratsamt Weilheim-Schongau zitieren. Darin wird der nachträgliche Bauantrag zur Errichtung eines Eselstalles und Schafstalles mit Heulager und Mistlege abgelehnt, den der Pähler Gemeinderat kürzlich mit 6:5 Stimmen befürwortet hatte. In der Begründung heißt es, ein privilegiertes Vorhaben liege nicht vor, da es unter anderem am landwirtschaftlichen Betrieb fehle. Den anderslautenden Stellungnahmen der Fachbehörden komme kein fachlicher Einschätzungsspielraum zu: „Die Äußerungskompetenz der Fachbehörde beschränkt sich alleine auf die Ermittlung von Hilfstatsachen, welche für die rechtliche Beurteilung notwendig sind.“



Die von Klotz-Gregori vorgegebene Intensivierung der landwirtschaftlichen Betätigung und behauptete Umstrukturierung des zuvor aufgrund der verfolgten Tiertherapie rein gewerblich geprägten Betriebs hin zu einem landwirtschaftlichen Ökobetrieb stellt laut dem Landratsamt eine Neugründung dar. Es sei zudem äußerst fraglich, ob eine derartige Umwandlung angesichts der ungeklärten Frage der Betriebsnachfolge und der nur noch kurzen Zeit von zwölf Jahren bis zum Renteneintritt beider Antragsteller überhaupt betriebswirtschaftlich sinnvoll sei. Bei dieser unausgesprochenen Feststellung, dass das Ehepaar kinderlos ist, kamen Klotz die Tränen.



Inmitten der Rinder, Schafe, Ziegen, Hühner und Esel konnte sich Becher über das Resultat im Schreiben nur wundern, dass „sämtliche Indizien auch weiterhin gegen das Vorliegen eines landwirtschaftlichen Betriebes sprechen“. Gerade hatte er noch das in der Nacht zuvor geborene Bullenkälbchen „Aloisius“ von Mama „Amrei“ gestreichelt.

