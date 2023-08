Tränenreicher Abschied für Schulleiterin der Montessori Schule Peißenberg

Von: Ursula Gallmetzer

Ein Gedicht passend zu ihrer norddeutschen Herkunft samt kleinem Geschenk gab es für Almut Angele von Diana Kokoschka. © Gallmetzer

Peißenberg – Nach 28 Jahren an der Montessori Schule, davon zwölf als Schulleiterin der Grund- und Mittelstufe, hatte Almut Angele vor den Ferien ihren letzten Arbeitstag. Mit einem großen Fest wurde sie von der gesamten Schulfamilie in den Ruhestand verabschiedet.

„Es war die beste Schulgemeinschaft, die man sich vorstellen kann“, machte Angele deutlich, dass sie in den letzten drei Jahrzehnten ihren Traumjob nachgehen durfte. Im Gegenzug kamen von den Kollegen unzählige Komplimente für die scheidende Schulleiterin. Ihre Freude am Unterrichten, ihre offene und neugierige Art, ihre guten Nerven oder ihre Gelassenheit und Geduld zählte René Fritzsche, Schulleiter der Oberstufe, als einige der besten Eigenschaften Angeles auf. „Der Funke sprang über und blieb ein Leben lang erhalten“, lobte er ihren Einsatz beim Lehren.



Auch persönlich habe er ihr viele gute Gespräche und fast schon mütterliche Fürsorge zu verdanken: „Deine Worte waren immer wichtig und wertvoll.“ Bei einer Umarmung nach der Ansprache flossen Tränen bei Fritzsche und Angele: „Wie gut, dass ich mir nie die Augen schminke“, scherzte Letztere, bevor es emotional weiterging.



Die pädagogische Assistentin Diana Kokoschka trug ein selbst geschriebenes Gedicht vor und honorierte Angeles Verdienste: „Dein Engagement war besonders!“ Vertreter des Elternbeirats hatten ebenfalls viele warme Worte im Gepäck.

Emotionaler Abschied

Als Angele selbst ans Mikrofon trat, musste sie immer wieder tief Luft holen und ein paar Tränen verdrücken. Obwohl es sonst nicht ihre Art sei, wie sie verriet, hielt sie sich an ihre auf Papier gebrachten Zeilen. „Ich werde mich von Satz zu Satz hangeln“, kündigte sie mit Kloß im Hals an. Sie dachte zurück an ihre Anfänge, als sie fürs Studium von Norddeutschland nach München zog. Obwohl sie an der Peißenberger Hauptschule viel Erfahrung gesammelt habe und im damaligen Konrektor Hans Socher, der der Feier beiwohnte, damals eine Art Mentor gefunden hat, habe sie sich mit dem System der Regelschule nur schwer anfreunden können. Als sie dann den Weg zum Montessori-Konzept fand, sei sie begeistert gewesen: „Die Art der Pädagogik hat mich wie ein Schlag getroffen.“ Trotz der Geburt ihrer beiden Kinder, habe sie weiter daran festgehalten. „Wir wollten Montessori für die moderne Zeit umsetzen”, erinnerte sich die 61-Jährige, die später immer versucht habe, „eine Schulleiterin der offenen Türe“ zu sein.



Dass das Projekt sich positiv weiterentwickelte, beweist die heutige Schule, für die in den 90er Jahren eine ehemalige Textilfabrik umgebaut wurde. „Ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen“ sei gewachsen, sagte Angele mit Blick auf die vielen anwesenden Wegbegleiter, die Schüler und Mitarbeiter. Sie wandte sich nochmals an diese und war sich sicher: „Ich werde euch vermissen!“



Nach einem für sie vorgetragenen Lied verabschiedete sich Angele unter tosendem Applaus und stehenden Ovationen von der Bühne und in ihren neuen Lebensabschnitt.