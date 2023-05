ADFC-Fahrradklima-Test 2022: Ergebnisse der Stadt Weilheim

Von: Stephanie Novy

Der ADFC-Fahrradklima-Test gibt Auskunft über die Situation in Weilheim. © Novy

Weilheim – Die Ergebnisse stehen fest. Der Fahrradklima-Test des ADFC zeigt Schwächen, aber auch Stärken beim Radverkehr in Weilheim auf.

Mehr als acht von zehn Befragten (85 Prozent) sind mit der Führung an Baustellen in Weilheim unzufrieden, da sie meistens zum Absteigen und Schieben gezwungen werden. Dies zeigen die Ergebnisse des Fahrradklima-Tests, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) heute vorgestellt hat. 83 Prozent der Befragten bemängeln zudem die Breite der Radwege und bewerten diese als zu schmal. Außerdem geben rund drei Viertel (76 Prozent) der Weilheimer Radfahrer:innen an, dass sicheres Fahren auf Radwegen und Radfahrstreifen nicht immer möglich ist.



Behinderung und Bedrängung

Insgesamt schneiden Sicherheit und Komfort beim Radfahren in Weilheim schlecht ab: 72 Prozent fühlen sich beim Fahren im Mischverkehr mit Pkw behindert und bedrängt und mehr als zwei Dritteln (69 Prozent) der Teilnehmenden erleben häufig Konflikte zwischen Auto- und Radfahrer:innen. 72 Prozent fühlen sich im Weilheimer Straßenverkehr als Radfahrer gefährdet. Dass die Ampelschaltungen nicht gut auf Radfahrende abgestimmt sind, fällt 71 Prozent auf. 72 Prozent der Befragten geben an, dass Falschparker auf Radwegen großzügig geduldet werden.



Positiv bewertet wird die Öffnung von Einbahnstraßen in Gegenrichtung für Radfahrende: 79 Prozent sind hiermit zufrieden. Auch das Stadtzentrum ist laut 71 Prozent der Teilnehmenden gut erreichbar. Jedoch vermissen die Weilheimer öffentlich zugängliche Leihräder. 69 Prozent wünschen sich in diesem Bereich eine Verbesserung.



70 Prozent der befragten Radfahrenden sind mit dem Fahrradparken an Bahnhöfen im Weilheimer Umland zufrieden: Sie geben an, Radpendler können ihr Rad am nächstgelegenen Bahnhof sicher, wettergeschützt und komfortabel abstellen. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) fühlen sich als Radfahrer:in auf dem Weg in Nachbarorte vor Unfällen nicht sicher.



Hintergrund

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Umfrage zur Zufriedenheit der Radfahrenden weltweit. Er wird vom Fahrradclub ADFC alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums durchgeführt und fand 2022 zum zehnten Mal statt. Die Erhebung umfasst 27 Fragen. Bei der aktuellen Befragung wurden außerdem 5 Zusatzfragen zur Fahrrad-Situation im ländlichen Raum gestellt. Zwischen September und November 2022 konnten Radfahrer:innen ihre Meinung zum Fahrradklima in ihrer Stadt abgeben. 2022 bewerteten 109 Menschen das Fahrradklima in Weilheim, deutschlandweit waren es rund 245 000.



Die Ergebnisse für die Stadt Weilheim zeigen Aufholbedarf: 72 Prozent wünschen sich eine bessere Förderung des Radverkehrs und 58 Prozent geben an, dass die Radwege selten gereinigt werden.



Mit einer Gesamtbewertung der Fahrradsituation von 4,04 belegt Weilheim deutschlandweit Platz 246 von 447 in der Kategorie 20 000 bis 50 000 Einwohner:innen. Im bayernweiten Vergleich liegt Weilheim in seiner Kategorie auf Platz 25 von 47.



Bundes- und bayernweit bleibt das Fahrradklima weiterhin unbefriedigend und wird von den Befragten im Durchschnitt lediglich mit 3,8 bewertet. In Bayern sind 164 Städte und Gemeinden in die Wertung gekommen, 2020 waren es 167.

