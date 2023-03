Admiral-Hipper-Straße: Geschäftsleute protestieren gegen dauerhafte Sperrung

Von: Stephanie Novy

Geschäftsleute der Admiral-Hipper-Straße fürchten eine komplette Sperrung der Straße. © Novy

Weilheim - Momentan herrscht kein Durchkommen für Kraftfahrzeuge in der Admiral-Hipper-Straße. Grund ist die Baustelle. Wenn es nach einigen Stadträten geht, soll dieser Zustand auch nach dem Ende der Bauarbeiten so bleiben. Doch die Geschäftsleute protestieren.

Schon jetzt ist es eine schwierige Situation für einige Gewerbetreibende. Seitdem die Admiral-Hipper-Straße aufgrund der Baustelle nur noch für Radfahrer durchgängig befahrbar ist, verzeichnen manche Geschäfte weniger Kunden und damit weniger Umsatz. Als sie nun erfuhren, dass es Bestrebungen gebe, die Straße komplett für den Kfz-Verkehr zu sperren, formierte sich sofortiger Widerstand.

Die Inhaber von insgesamt 21 Geschäften in der Admiral-Hipper-Straße bildeten eine Interessensgemeinschaft und elf Vertreterinnen und Vertreter schlugen vergangenen Freitag bei Bürgermeister Markus Loth im Rathaus auf. Die Geschäftsleute hatten zuvor von einer Befragung der Gewerbetreibenden durch mehrere Stadträte erfahren. Dabei sei herausgekommen, dass den Plänen, die Straße komplett zu sperren, ausnahmslos zugestimmt worden sei. Allerdings sei das wohl nur bei ausgewählten Läden geschehen. Die Inhaber aus der Interessensgemeinschaft habe niemand befragt.



Die Interessengemeinschaft verweist zudem auf eine einige Jahre zurückliegende Diskussion um eine Erweiterung der Fußgängerzone. 2017 wurde diese durch eine Bürgerbefragung abgelehnt. Zwei 2018 erstellte Gutachten kamen damals ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die Risiken überwiegen würden. Deshalb die klare Aussage der Interessensgemeinschaft an die Stadtverwaltung: „Wir wollen keine Sperrung oder Fußgängerzone in der Admiral-Hipper-Straße.“



Dass sie mit dieser Forderung beim Bürgermeister offene Türen einrennen würden, damit hatten die Geschäftsleute wohl nicht gerechnet. Loth empfing sie zusammen mit Ordnungsamtsleiter Walter Weber und Stefan Frenzl vom Standortförderverein. Dabei wurde schnell deutlich: Auch die Verwaltung der Stadt Weilheim will keine dauerhafte Sperrung der Straße.



Warum das Ganze überhaupt als Thema aufkam, lag an Anträgen der Fraktionen Grüne, ÖDP und SPD sowie der Agenda 21. Diese wollen zwar keine Erweiterung der Fußgängerzone. In den Anträgen ist aber die Rede von einer Sperrung für den Durchgangsverkehr.



Frenzl sagte zu dem Thema ganz klar: „Unterm Strich ist das kein Gewinn für Weilheim.“ Man dürfe sich auch nicht mit großen Städten wie München oder Augsburg vergleichen. Man habe in Weilheim ein ländliches Einzugsgebiet. Diese Leute würden mit dem Auto in die Kreisstadt kommen. Zudem würde es durch eine Sperrung zu mehr Wendemanövern kommen, was wiederum eine größere Gefahr für Radler und Fußgänger darstellt.



Ordnungsamtsleiter Weber teilte Frenzls Meinung. Vor allem betonte er die „Engstelle an der Lesbar“ und die „Unübersichtlichkeit“ aus der Buxbaumgasse. Zudem sei eine Verkehrsmehrung auf der Augsburger und Murnauer Straße wahrscheinlich.



Auch Bürgermeister Loth versicherte, dass die Verwaltung kein Interesse daran habe, die Admiral-Hipper-Straße für den Durchgangsverkehr dauerhaft zu sperren. Stattdessen soll, sobald die Kranarbeiten am Rathaus beendet sind, wieder die ursprüngliche Regelung gelten. Loth hofft darauf, dass dies im April soweit sein wird.



Die Anträge der Fraktionen sowie der Agenda 21 wurden am gestrigen Dienstag auch im kombinierten Verkehrs- und Bauausschuss diskutiert. Dabei sprach sich jeweils eine knappe Mehrheit der Gremien gegen die vier Anträge aus. Ein ausführlicher Bericht zu der Sitzung folgt in der kommenden Samstagsausgabe.

