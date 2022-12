Weilheimer Turner beeindrucken bei Adventsturnen

Von: Roland Halmel

Zum ersten Mal war heuer auch die Abteilung Jiu-Jitsu beim Adventsturnen dabei. © Halmel

Weilheim – Zwei Jahre musste das Adventsturnen des TSV Weilheim pausieren. Jetzt zog es wieder die Besucher in seinen Bann, auch wenn ein Zugpferd der Vergangenheit fehlte.

Wochenlange Vorbereitung, engagierte Trainer und Betreuer und begeisterte Aktive. Das alles macht das Adventsturnen des TSV Weilheim aus, zu dem fast 500 Besucher in die Jahnhalle kamen. „Wir freuen uns, dass so viele da sind“, meinte TSV-Turnerchef Stefan Bletschacher, der die Turngala mit über 200 Mitwirkenden im bewährten Zusammenspiel mit Rita Holmeier moderierte.



Nicht so glücklich war er über die vielen Auflagen, die das Durchführen des Großevents mit professioneller Licht- und Musiktechnik alles andere als leicht machten. „Alles musste vom Landratsamt geprüft und abgesegnet werden, da wird das Ehrenamt auf eine harte Probe gestellt“, erklärte Bletschacher, der eine unerfreuliche Kunde für die Fans der Vaganti hatte. Die Showtruppe der TSV-Turner, die beim Adventsturnen immer ein Highlight war, musste in diesem Jahr passen. „Leider fehlen ihnen starke ‚Untermänner‘ oder ‚Unterfrauen‘,“ berichtete Bletschacher von Personalsorgen bei den Vaganti, um gleichzeitig einen Aufruf für Interessierte zu starten, die so einen Part übernehmen könnten. Trotzdem gab es unter den 14 Programmpunkten viele „Wow-Effekte“, die für magische Momente sorgten. Allen voran, die Rhönrad-Turner, die mit einer sehenswerten und phantasievollen Einlage eine „Sherlock-Holmes“ Geschichte aufs Parkett zauberten. „Einfach toll“, war von den Zuschauern mehrfach zu hören, als die Rhönrad-Turner in einer Choreographie mit Lichteffekten und stimmungsvoller Musik einen kleinen Krimi nachstellten.

Ganz im Zeichen berühmter Literatur stand der ganze Nachmittag, den die Turner unter das Motto „Magie der Bücher“ stellten. Die Mini-Vaganti traten als „König der Löwen“, die Mädchen Turnerinnen als „Pippi Langstrumpf“ und als „Faust“ auf. Die Rhönrad-Anfänger veranstalteten eine Märchenstunde und „Movenia“ zeigte Hebefiguren als „Wilde Hühner“. Noch wilder wurde es bei der „Parkour-Truppe“ des TSV, die als Figuren aus dem Comic Deadpool über Hindernisse flogen und turnten.



Mit der Abteilung Jiu-Jitsu, die als „Shaolin“ auftraten, waren auch Neulinge beim Adventsturnen dabei, genauso wie die Jongleure von „Juggling & More“, die mit ihrer farbenfrohen „Aladdin“-Vorführung für Stimmung sorgten. Besinnlich wurde es beim „Cyr-Wheel“, dem speziellen Rhönrad, das nur aus einem Reifen besteht. Den Kontrast bildeten die TSV-Turner, die am Hochreck feinste Turnkunst boten. Für das kurzweilige und abwechslungsreiche fast dreistündige Programm gab es viel Applaus. Für die süße Belohnung sorgte am Ende der Nikolaus.

