Agenda-Arbeitskreis stellt mit Stadt Neuauflage des Seniorenkompass vor

Von: Bianca Heigl

Teilen

Geschafft: Der AK Senioren präsentierte den neuen Seniorenkompass im Rathaus zusammen mit Bürgermeister Markus Loth und Seniorenreferentin Brigitte Holeczek. © Heigl

Weilheim – Unter der Federführung von Kurt Dörr vom Arbeitskreis Senioren der Agenda 21 ist die Neuauflage des Seniorenkompass erschienen. Zum sechsten Mal erhalten damit die älteren Weilheimer Mitbürger eine seniorengerechte, werbefreie Übersicht aller wichtigen Ansprechpartner von A wie Agenda 21 bis W wie Wunschgroßeltern. Informationen zu Vorsorge, Pflege, Seelsorge und Hilfe im Todesfall runden das Heft ab.

Vorgestellt wurde der neue Seniorenkompass von Mitgliedern des AK Senioren mit ihrem Sprecher Peter Raabe, Bürgermeister Markus Loth und Seniorenreferentin Brigitte Holeczek. Die Stadt ist nämlich Partner des Projekts und beteiligt sich mit 2 500 Euro an den insgesamt 3 500 Euro Kosten für den Druck des Heftes, das ohne Werbung als reine Info-Broschüre realisiert werden konnte. Die Restkosten stammen aus Spenden des AK Senioren. Motor der Herkulesaufgabe, den Seniorenkompass auf den neuesten Stand zu bringen, war auch heuer wieder Dörr, der bereits 2016 und 2019 diese Aufgabe übernahm. Er und alle Mitstreiter erledigen diese Aufgabe ehrenamtlich, wofür Bürgermeister Markus Loth herzlich dankte.



Normalerweise wurde der Seniorenkompass alle drei Jahre aktualisiert, was dieses Mal – aufgrund von Corona – erst mit einem Jahr Verzögerung geschah. Rund 300 Änderungen und Ergänzungen wurden vorgenommen, um den älteren Mitbürgern nun die aktuelle Fassung in einer Auflage von 5 000 Stück zur Verfügung zu stellen. Zu haben ist er an den bekannten Auslagestellen im Rathaus, bei der Tourist Information am Marienplatz sowie bei sozialen und kirchlichen Einrichtungen, verschiedenen



Apotheken, Arztpraxen und Geschäften.