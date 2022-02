Aidenried bekommt eine neue Seewirtschaft

Von: Dieter Roettig

So soll nach den finalen Planungen die neue Seewirtschaft Aidenried aussehen: Ein dreigiebeliges Gebäude in Fischerhütten-Optik mit Terrasse und Biergarten bis runter zum See. © Fotomontage: Roettig

Aidenried – Scherzbolde hatten während des jahrelangen Hickhacks um die „Seewirtschaft Aidenried“ an der Einfahrt zum Freizeitgelände das Schild „Eröffnung 2025“ aufgestellt. Jetzt ist endlich klar, dass es doch nicht solange dauern wird, bis man mit Weißbier oder einem Sundowner-Cocktail den Sonnenuntergang über dem Ammersee genießen kann.

Die Gemeinde Pähl als Eigentümerin des Grundstücks hat die finalen Planungen der Betreiber abgesegnet und bereits eine Teilbaugenehmigung erteilt. Damit kann zumindest mit den Bodenarbeiten sehr zeitnah begonnen werden, um den Baufahrzeugverkehr während der Badesaison auf ein Minimum zu beschränken. Bürgermeister Werner Grünbauer stellte nach den letzten Besprechungen mit den Betreibern und Architekten in der aktuellen Gemeinderatssitzung das Projekt vor.



Die neue Seewirtschaft bekommt die Form der für den Ammersee typischen Fischerhäuser mit drei zum See hin ausgerichteten Giebeln. Sie hat damit einen ähnlichen Baukörper wie der benachbarte Segelclub Fischen. Das nicht weit von der Hochwasserlinie stehende Gebäude wird nicht unterkellert und in Holzständerbauweise errichtet.



Geplant sind im Innenbereich in zwei ineinander übergehenden Baukörpern circa 100 bis 120 Plätze in Gaststube und Nebenraum sowie Küche und Funktionsräume. Der dritte flachere Giebelbau ist eine zum See hin offene Halle, in der Biergartenbesucher bei einem Regenschauer Unterschlupf finden. „Ideal für ein Hallenfest“, freute sich schon ein Besucher der Gemeinderatsversammlung. Die Seeterrasse mit Service und der Biergarten mit Selbstbedienung gehen weit runter bis zum See. Wegen des Gefälles ist dieser Außenbereich in drei Ebenen unterteilt, die aber barrierefrei über Rampen verbunden sind.



Wichtig war den Planern, dass die großen Eichen am Biergarten erhalten bleiben und mit Rasengittersteinen möglichst wenig Gelände versiegelt wird. Die Zufahrt für Feuerwehr und Rettungswagen wird nicht über den Parkplatz des Erholungsgeländes erfolgen, sondern direkt von der Seestraße den Radweg überquerend nach Westen zum Seeufer. Östlich des Komplexes sind nahe der Seestraße Richtung Herrsching 36 Pkw-Parkplätze vorgesehen. Und bei der Wirtschaft wird es genügend Fahrradständer geben.



Da die Teilbaugenehmigung vorliegt, soll bereits in diesen Tagen mit der Entwässerung und Bodenplatte begonnen werden. Investor und Bauherr Hermann Weiffenbach und die künftige Wirtin Barbara Boeld freuen sich, dass es jetzt endlich losgeht. Ihre Seewirtschaft soll ein bodenständiges Wirtshaus mit ganzjährig bayerischer Küche werden, keinesfalls ein teures „Fine Dining“, sondern gleichermaßen attraktiv für Einheimische, Ausflügler und Badegäste des Erholungsgeländes. Der Nebenraum sei zudem ideal für Veranstaltungen von Vereinen und für kleinere Tagungen.



Das von der Gemeinde Pähl mit EU-Hilfe gestaltete Freizeit- und Badegelände Aidenried gehört zu den attraktivsten Fleckerln rund um den Ammersee. Wenn ab der Saison 2023 noch ein funktionierender Biergarten- und Wirtshausbereich dazu kommt, wird das garantiert ein neuer Hotspot im Fünfseenland.



Wie mehrfach im Kreisboten berichtet, gab es seit dem Abriss der alten Seewirtschaft im Jahr 2015 vielfache Querelen mit dem ursprünglichen Investor Michael Kuriat. Er hatte seinerzeit von der Gemeinde Pähl den Erbpachtvertrag mit der Auflage erhalten, am Erholungsgebiet „eine Bewirtung zu betreiben“. Die dort befindliche Gaststätte aber war in einem baulich so maroden Zustand, dass eine Grundsanierung zu teuer und aufwendig gewesen wäre. Also entschloss sich Kuriat für einen Neubau und ließ das alte Gebäude abreißen. Bis heute weist nur ein Bauschild darauf hin, dass hier demnächst „eine Seewirtschaft mit moderner lokaler bayerischer Küche, Biergarten, Seeterrasse und Veranstaltungsräumen“ entstehen wird.



Wegen jahrelanger Verschleppung des zugesagten Neubaus hatte Bürgermeister Grünbauer auf den „Heimfall“ beziehungsweise die Rückgabe des Erbpachtrechts gepocht. Nach zwei Güteterminen gab es eine überraschende Einigung: Kuriat blieb, holte aber mit Weiffenbach einen erfahrenen Gastro-Planer und -Investor als Partner mit ins Boot.

