Aktion für den Klimaschutz: Pähler Grundschüler pflanzen Bäume

Von: Stephanie Novy

Teilen

Bereits seit zehn Jahren pflanzen die Schüler der Grundschule Pähl Bäume. © Novy

Pähl – Ein ziemliches Gewusel ist da im Pähler Wald. Am frühen Morgen, bei noch frostigen Temperaturen, springen dick eingepackt, mit Anoraks, Mützen und Handschuhen, zwei Klassen der Pähler Grundschule im Gemeindewald herum. Das Unterrichtsfach für diesen Tag lautet: Waldverjüngung.

Seit mittlerweile zehn Jahren gibt es das Projekt des AELF Weilheim im Pähler Schulwald. Jedes Jahr macht sich eine erste Klasse auf den Weg, um Bäume zu pflanzen. Die Erstklässer werden dabei von Schulkameraden aus der zweiten Klasse begleitet. Die wollen sehen, ob ihre Setzlinge aus dem vergangenen Jahr schon ein bisschen gewachsen sind.

Doch was ist der Hintergrund der Aktion? Im Pähler Wald wachsen – wie in vielen deutschen Wäldern – zahlreiche Fichten. Doch die sind recht anfällig. Nicht nur der Borkenkäfer macht ihnen zu schaffen, auch der Klimawandel ist ein großes Problem. Die Flachwurzler kommen bei sinkendem Grundwasserspiegel irgendwann nicht mehr ans Wasser. Um den Wald widerstandsfähiger zu machen, werden Tannen gepflanzt.



Die Schulkinder tragen also maßgeblich zum Klimaschutz bei. Alles unter fachkundiger Anleitung. Die Förster Luitpold Schneider und Raphaela Blacek sowie Markus Blacek vom AELF helfen den Kindern, die 100 Setzlinge zu pflanzen. Auf anschauliche und kindgerechte Art und Weise erklären sie, warum die Tannen besser für den Wald sind, als die Fichten. Und dann geht die Arbeit los. Rund 100 Weißtannen gilt es einzupflanzen. Da packen auch nochmal die Zweitklässler mit an. Man sieht den Kindern ihre Freude an, wenn sie mit dem Spaten kleine Löcher buddeln, die Setzlinge eingraben und dann stolz ein metallenes Namensschild an die Bäumchen hängen.



Wie gut das Projekt funktioniert, zeigt sich an den bereits deutlich gewachsenen Bäumen, die die ersten Schüler vor zehn Jahren angepflanzt haben.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.