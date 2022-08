Eine kleine Erfolgsgeschichte

Albanienhilfe Weilheim hilft Kindern und Jugendlichen

Von: Mihriban Dincel

Marsid Cerriku und seine Familie. Er und seine Frau Enerida Omeri sind Tag und Nacht für die Kinder und Jugendlichen der Einrichtungen im Einsatz. © Dincel

Weilheim – Die Albanienhilfe Weilheim e.V. unterstützt schon seit vielen Jahren Kinder und Jugendliche in Albanien, bietet ihnen Bildung und ein sicheres zu Hause. Dazu tragen Spender und Spenderinnen sowie der Heimleiter und seine Frau bei.

Marsid Cerriku ist schon seit 20 Jahren bei der Albanienhilfe tätig und leitet seit vier Jahren die Einrichtungen in Elbasan gemeinsam mit seiner Ehefrau Enerida Omeri. Beide leben dort und sind Tag und Nacht für die Schützlinge im Einsatz. Zu den Einrichtungen gehören das Mädchenwohnheim „Haus Antonia“, das Kinderhaus „Sternstunden“, ein betreutes Wohnen und der Kindergarten „Fritz Sommer“. Alle befinden sich auf einem Areal.



Das Kinderhaus beherbergt bis zu 30 Kinder, die auch nachts durch sogenannte Nachtmütter betreut werden. Denn die meisten Sprösslinge sind durch das Erlebte traumatisiert. Oft wurden sie von ihren Eltern zurückgelassen oder die Eltern können sich nicht um sie kümmern, erläutert Claus Nitzinger, erster Vorstand der Albanienhilfe Weilheim e.V.. „Da braucht es viel Fürsorge“, fügt seine Frau Bärbel hinzu. Die Kinder werden unabhängig von Alter oder psychischem Zustand aufgenommen. Regelmäßig kommen Psychologen zu ihnen. Der Staat von Albanien übernimmt dabei keine der Kosten. Doch durch die Unterstützung von Renovabis, dem Osteuropa-Hilfswerk der Katholischen Kirche, sei die Instandhaltung der Gebäude gesichert, ist Nitzinger erleichtert.



Als Heimleiter muss sich Cerriku immer neuen Herausforderungen stellen. In diesem Jahr sei es besonders schwer, Angestellte zu finden. Dabei ist es ihm neben den fachlichen Kenntnissen auch wichtig, dass die Mitarbeiter ihre Tätigkeit mit Herzblut ausüben. Zudem brauchen die Kinder mehr psychologische Unterstützung als früher. „Insbesondere die Mädchen, auch wegen dem Einfluss von Social Media“, erklärt der Heimleiter. Derzeit sind es 20 Festangestellte vor Ort, darunter Köche, Betreuer, Lehrer, Kindergärtnerinnen und Psychologen. Auch die aktuellen Preissteigerungen, bedingt durch den Krieg in der Ukraine, erschweren Cerrikus Arbeit. Denn sowohl die Löhne, die Lebensmittel als auch sonstige essenziellen Dinge werden ausschließlich von Spendengeldern finanziert.

Eine kleine Erfolgsgeschichte

Trotz der Probleme sieht Cerriku das Positive. „Viele Kinder können später auf ihren eigenen Beinen stehen und das macht mich stolz“, erklärt er. Als Beispiel nennt er einen 20-jährigen Jungen, der selbst in den Einrichtungen untergekommen war. Nach seiner abgeschlossenen Ausbildung zum Mechaniker, hat er sich dafür entschieden, als Hausmeister in den Häusern der Albanienhilfe zu arbeiten. „Er möchte etwas von dem zurückgeben, was er selbst einmal erhalten hat“, sagt Cerriku.



Die Kinder werden vor Ort vom Heimleiter, seiner Frau und den Betreuern auf das Leben vorbereitet und erlernen Selbstständigkeit. Dabei sei es besonders wichtig, dass die Sprösslinge beschäftigt werden. So gibt es jedes Jahr ein kleines Fest. In diesem Jahr ist das Motto Frieden. Dafür basteln die Kinder und studieren Nummern ein. „So sind sie beschäftigt und holen gleichzeitig das Beste aus sich heraus“, so Cerriku. Diese Vorbereitung endet in einer Feierlichkeit mit Aufführungen, bei der auch oftmals Weilheimer dabei waren. Leider war das in den vergangenen Jahren wegen Corona nicht möglich. Es werden zudem Feste aller Glaubensrichtungen gefeiert, die ebenfalls gemeinsam vorbereitet werden. An anderen Tagen haben die Kinder einen gewöhnlichen Alltag: Schule, Hausaufgaben, Mittagessen und Freizeit. Die Jugendlichen bleiben in der Regel bis zum 18. Lebensjahr in der jeweiligen Einrichtung. Wenn jedoch noch ein Schulabschluss oder eine Ausbildung ansteht, so verlängert sich ihr Aufenthalt auch mal. Dabei hat jedes Kind seine eigene Geschichte und jedes bringt seine eigenen Probleme mit. Doch Cerriku ist immer zuversichtlich. „Dafür sind wir ja da und wir machen das gerne“, sagt er.



Wer den Verein unterstützen und spenden möchte, kann das über diese Bankverbindung: Sparkasse Oberland, Albanienhilfe Weilheim e.V., IBAN: DE38 7035 1030 0000 0253 61, BIC: BYLADEM1WHM



Kontakt

Albanienhilfe Weilheim e.V.

Theatergasse 1 in Weilheim

Tel. 0881/637700

E-Mail: info@albanienhilfe-weilheim.de