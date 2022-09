Am 9. und 10. September: Laserjam am Radom Raisting

Von: Stephanie Novy

Am 9. und 10. September gibt es eine Laser- und Musikshow am Radom Raisting. © HostA GmbH

Raisting – Zum Radomjam wird am Freitag, 9. und Samstag, 10. September, eingeladen. „Bei live audio-visuellen Performances mit Konzertcharakter bespielen wir eine signal-reaktive Echtzeit-Installation“, teilt die veranstaltende HostA GmbH mit.

Bekannt ist die Anlage vor allem durch ihre markante fast 35 Meter hohe und 48 Meter breite weiße kreisrunde Schutzkuppel. Diese dient hierbei als Projektionsfläche für die modulierten Laserimpulse. Sie vereint die Geschichte der Signaltechnik in einer einmaligen Szenerie. Zudem sei gesagt: Während der Vorstellung wird der Vollmond hinter dem Radom aufgehen.



Die musikalische Besetzung entspringt einer Kombination aus klassischen Fragmenten, Blues Schematiken, Jazz-Rock, Intelligent Dance Music, Electronica und Noise:



Nick Saalfeld (hypnotic string): „Als ich meine Musik das erste Mal in Echtzeit in den Figuren des Laserlichtes sah hat es mir die Schuhe ausgezogen. Leider bin ich jetzt laserjam-süchtig und es gibt noch keine offizielle Entzugsklinik für Laser Patienten!“, sagt Saalfeld begeistert. Durch einen feinfühligen Umgang mit seinen Gitarren und den Effektgeräten schafft er modellierbare, flächige Strukturen zum Hineinlegen. Er streut aber auch scharfe Kanten.



Jakob Thun (crazy percussion): Der „drummer from hell“ ist die treibende Kraft an den Drums der Band Karaba und tourt seit Jahren mit dem Kollektiv Embryo. In dieser Formation ist sein Fokus auf Percussion der besonderen Art gelegt. Durch analoge Drum-Synthese entstehen Klänge und Druckwellen, die rhythmische Formen elektronischer Musik-Ästhetiken aufgreifen.



Ulli Linzen (chaotic synth): Linzen, der Keyboarder der legendären Krautrock Band Amon Düül II, begeistert mit seinem neuen Projekt als Synthesizer-Spieler. Er hat bei jeder Veranstaltung einen Teil seines privaten Moog Museums dabei. Die Möglichkeiten der vielen Knöpfe und Stecker grenzen an die Unendlichkeit und bringen einen analogen Charme mit sich. Durch eine neue Kombination aus retro-analog und zukunfts-digital entsteht eine Klang-Kulisse mit Alleinstellungsmerkmal.



Die zu den Klängen oszillierenden Laser-Lichtfiguren laden ein, die Verbindung spontaner Musik mit Lichtkunst in der einzigartigen Live-Dimension des Laserjam zu erfahren.



Yanick Bartels (blender jockey): Der Linien-Künstler erweckt seine Figuren und Formen zum Leben. Die von der Raumfahrt inspirierten Modelle und Animationen tanzen zu den Klängen der Instrumente wie außerirdische Lichtwesen. Die Objekte verschwimmen zu einem audio-visuellen Spektakel. Die Bildwelten wurden eigens für den Radomjam geschaffen.



Iason Konstantinou (hallucinogenic light): Das Ausmaß der Verflechtung aller Signale aus Musikinstrumenten und Synthesizern mit den Steuerspannungen des Show-Lasers steuert Konstantinou mit einer eigens gebauten Schnittstelle. Mit den Möglichkeiten, akustische Signale als Modulatoren zu verwenden, hat er die anderen zusammen gebracht und bildet die Aorta des Projekts.



Einlass ist am 9. und 10. September um 19 Uhr. Beginn der ersten Show ist um 20.15 Uhr. Die zweite Show geht um 22 Uhr los. Minderjährige nur in Begleitung der Erziehungsberechtigten. Die Veranstaltung findet im Außenbereich (Weide) ohne Bestuhlung statt. Decken, warme Kleidung und eine Sitzfläche/Camping-Stuhl sind mitzubringen.



Bei Unwetter wird die jeweilige Veranstaltung auf einen Tag davor/danach verschoben. Kostenlose Parkplätze gibt es direkt am Veranstaltungsort. Weitere Infos und Tickets unter: http://laserjam.org/events/radom. Abendkasse nur unter Vorbehalt der Verfügbarkeit.

