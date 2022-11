Ammertöne 2022: Internationale Jazztage in Weilheim

Auch das „Johannes Enders Quartet – Endorphin“ wird auf der Bühne stehen. © Radlwimmer

Weilheim – Auch in schwierigen Zeiten: „Jazz must go on“, da sind und waren sich die Organisatoren der Weilheimer Jazztage Ammertöne einig. So auch dieses Jahr mit einer internationalen Besetzung. Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Ländern feiern diese internationale Sprache mit all ihren Facetten.

Daher wird am Samstag, 19. November, noch einmal ins Weilheimer Stadttheater eingeladen. Zu hören ist ab 20 Uhr „Severin Rauch´s Leg Transporter“ mit Mohcine Ramdan (Vocals, Gembri), Julian Hesse (Trompete), Johannes Maikranz (Guitar), Marc Mezgolitz (E-Bass) und Severin Rauch (Drums). In dieser Formation vereint der in München lebende und in Polling/Weilheim aufgewachsene Schlagzeuger eine ganz besondere Sorte Musiker.

Auch mit dabei: „Severin Rauch´s Leg Transporter“. © Privat

Ebenfalls auf der Bühne steht das „Johannes Enders Quartet – Endorphin“ mit Johannes Enders (Tenor Sax), Jean-Paul Brodbeck (Piano), Joris Teepe (Bass) und Howard Curtis (Drums). Das Quartet strebt laut Pressemitteilung nach stringenten Harmonien eingebettet in einem kontinuierlichen Flow und spielt dabei so klassisch wie zeitlos modern, so melancholisch wie Miles Davis auf seinem Klassiker „A Kind Of Blue“ klingt.



Karten können unter info@stadttheater-weilheim.de sowie unter Tel. 0152/56570359 reserviert werden. Die Abendkasse ist außerdem ab 19 Uhr geöffnet.

Von Kreisbote