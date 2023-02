Verspätete Amtseinführung für Direktorin des Weilheimer Gymnasiums

Von: Bianca Heigl

Blumen für die neue Schulleiterin des Gymnasiums Andrea Pauline Martin (links) gab’s nicht nur von Landrätin Andrea Jochner-Weiß. © Heigl

Weilheim – Die neue Schulleiterin des Gymnasiums Weilheim, Oberstudiendirektorin Andrea Pauline Martin, wurde vergangene Woche mit knapp einem Jahr Verspätung offiziell in ihr Amt eingeführt.

Landrätin Andrea Jochner-Weiß freute sich, dass die neue Schulleiterin „dem bayerischen Idiom“ sehr zugetan sei: „Des bringt uns immer wieder z’amm!“ Zudem sei Bayerisch ein wichtiger Teil unserer Lebenskultur, auch wenn der Blick über den Tellerrand wichtig sei. Und da habe die neue Direktorin reichlich Erfahrung zu bieten, zumal zu ihrem beruflichen Werdegang neben dem Schuldienst auch das Kultusministerium und eine Hamburger Stiftung zählen.

Weilheims Zweite Bürgermeisterin Angelika Flock überbrachte die Grußbotschaft der Stadt und hob die vielen Vorzüge des Gymnasiums hervor, sei es die jahrzehntelange Musiktradition oder das noch recht junge Engagement als Umweltschule. Auch für die aus der Ukraine geflohenen Kinder sei die Willkommensklasse und die offene Ganztagsschule ein sicherer Ort. Das alles sei aber nur möglich, weil die Schulleitung die Voraussetzungen schafft, damit Lernen und Lehren gelingen kann.



Die Ministerialbeauftragte für die Gymnasien in Oberbayern-West Brigitte Grams-Loibl war aus dem Kultusministerium angereist. Sie betonte, dass die Amtseinführung, auch wenn Martin sich vielleicht denke „des braucht’s doch nicht“, ein wichtiges Ritual sei.



Dann waren die Schülersprecher Paul Hallmann, David de León und Jasper Rave dran – zusammen mit der Personalratsvorsitzenden Petra Koll. Sie hatten bei ihren astronomischen Studien die verschiedensten Himmelsmetaphern für die neue Direktorin zusammengetragen.



Bianca Heigl, Vorsitzende des Elternbeirats, freute sich über die hervorragende Zusammenarbeit: „Wir haben die Kommunikation zwischen Elternbeirat und Schulleitung auf ein vollkommen neues Niveau angehoben.“ Und dies sei nicht selbstverständlich. Auch ein paar Seitenhiebe an die Politik durften nicht fehlen, etwa die Hoffnung, der „lang ersehnte Server“ möge bald kommen oder der Appell an Landkreis und Freistaat, dem Gymnasium die ursprünglich schon einmal beschlossenen drei Sporthallen zu bauen, die so dringend gebraucht werden.



Martin selbst freute sich, bei dieser Feier wieder in Gesichter ohne Masken zu blicken und keine Abstände einhalten zu müssen. In Anspielung auf die vielen Rednerinnen meinte sie: „Es ist möglicherweise nicht Tradition, dass fast nur Frauen das Sagen haben, aber es wird auch bei mir Gleichberechtigung geben.“ Sie dankte allen, die ihr so offen begegnet sind und ihr damit den Start erleichterten, allen voran ihrem Stellvertreter Jan Wolthuis. Der Jugend will sie Hoffnung und Zuversicht vermitteln, damit sie die vielen aktuellen Krisen als Chancen begreifen. „Schule muss über den Lehrplan hinaus ein Raum der Geborgenheit, Wertschätzung und des gegenseitigen Respekts ein.“

