Anbau der Josef-Zerhoch-Grundschule in Peißenberg eingeweiht

Von: Ursula Gallmetzer

Nach der Segnung des neuen Gebäudeteils durch (v.re.) Pfarrerin Bettina Mogg und Pfarrer Georg Fetsch ließen Schulleiterin Ursula Taffertshofer, Bürgermeister Frank Zellner und die geladenen Gäste Luftballons in den Himmel steigen. © Gallmetzer

Peißenberg – Der neue Anbau der Josef-Zerhoch-Grundschule ist seit Kurzem bezogen. Mit einer Feier und dem Tag der offenen Tür wurde er nun offiziell eingeweiht. „D‘Schui steht fertig do“, sangen die Kinder des extra für das Fest zusammengestellten Projektchors in einem selbst gedichteten Lied und freuten sich gemeinsam mit den geladenen Gästen, den neuen Schultrakt endlich in Beschlag nehmen zu dürfen.

Der Anbau ersetzt den gut 70 Jahre alten Längsbau, der unter anderem durch Geruchsprobleme in den maroden Toiletten, Wasser im Werkraum und undichte Fenster und Türen den Schulalltag erschwerte. Vor gut zwei Jahren war der offizielle Spatenstich für den 4,81 Millionen Euro teuren Ersatzbau. 2,43 Millionen Euro werden vom Freistaat gefördert.

Zwar war die Eröffnung bereits für vergangenen Herbst vorgesehen, doch die Pandemie, so erklärte der Schongauer Architekt Thomas Baldauf, machte dem Zeitplan einen Strich durch die Rechnung – nicht zuletzt wegen Materialengpässen. Er hatte sich gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen Esra Böse und Anne Eder um das Projekt gekümmert. In seiner Ansprache ging er auf die besonderen Herausforderungen ein. Denn es galt, das „U“ aus den bestehenden Gebäudeteilen, die ein unterschiedliches Höhenniveau aufweisen, sinnvoll zu verbinden und zu einem „O“ zu schließen.

Naturnaher Unterricht

Angesichts der gefundenen Lösung zeigte sich Schulleiterin Ursula Taffertshofer glücklich. Sie erklärte, dass die Pläne an ein „Lernhaus“ angelehnt seien, das im Vergleich zur klassischen „Flurschule“ mehr Möglichkeiten zum individuellen Lernen biete. Insgesamt vier neue Klassenzimmer sind entstanden. Vor jeweils zwei davon bietet eine „Mini-Aula“ zusätzlichen Raum. „Hier können moderne und kooperative Unterrichtsformen umgesetzt werden“, sagte Taffertshofer. Die Garderobennischen bieten zusätzlichen Platz. „Durch die Fußbodenheizung können die Kinder auch am Boden arbeiten“, erklärte sie die Vielfalt an Lernorten. Die zwei neuen Gruppenräume können für den offenen Ganztag genutzt werden, in zwei weiteren Räumen finden jetzt der Werk– und der Handarbeitsunterricht statt. Alle Bereiche im Neubau sind barrierefrei zu erreichen – auch das grüne Klassenzimmer auf dem Dach, das Taffertshofer als „Highlight“ bezeichnete. Dort soll, umrahmt von Beeten, naturnaher Unterricht im Freien möglich sein, ebenso um Innenhof. Der bleibt, bis das frisch gesäte Gras belastbar ist, allerdings noch gesperrt.

„Mit sehr guten Lösungen schaffen wir viel Platz“, erläuterte auch Bürgermeister Frank Zellner, welch Potenzial in den 1 932 neu geschaffenen Quadratmetern steckt. Er wertschätzte den Einsatz von Taffertshofer und ihrer Vertreterin Karin Balke-Scheu und lobte das gute Miteinander von Gemeinde, Schule und allen, die während der Planung und Bauphase involviert waren. Dieses gelungene „Ineinanderwirken vieler Menschen“ hob auch Pfarrer Georg Fetsch bei der Segnung des neuen Gebäudetraktes gemeinsam mit Pfarrerin Bettina Mogk auf der Dachterrasse hervor. Einen Gruß für den Namensgeber der Schule, Josef Zerhoch, gab es zum Abschluss von allen Gästen, die bunte Ballons in den Himmel steigen ließen.



Taffertshofer zog ein rundum positives Fazit und sprach im Namen der ganzen Schulfamilie: „Wir fühlen uns im Neubau wohl.“

