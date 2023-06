Auf dem Berg und unter der Grünen Sonnen 2023

Von: Oliver Sommer

Dem Ruf des Berges gefolgt: Am Samstag feierten erneut rund 3.000 die Grüne Sonne. © Oliver Sommer

Hohenpeißenberg – Wenn der Berg ruft, muss man hinauf. Diese alte Weisheit haben sich auch heuer wieder Tausende zu Herzen genommen und sind dem Ruf auf den Partygipfel gefolgt. Auf über 1.000 Metern Seehöhe ging zum achten Mal die Grüne Sonne auf und erfreute mit tollen Acts, angesagten DJs und coolen Beats.

Egal ob zum ersten oder zweiten Mal dabei oder schon „alter Hase“, die Location und die zahlreichen internationalen Acts begeisterten die Partygänger. Ein Blick auf die vollen Parkplätze bewies einmal mehr, welchen Ruf sich die Grüne Sonne in den vergangenen knapp zehn Jahren erworben hat. Wer das Eingangstor in Form eines Schmetterlings passiert hatte, durfte sich wie im (Musik-)Himmel oder diesem zumindest ein Stückchen näher fühlen.



Da Fishmonger auf dem Berg

Hunderte Freunde und Familie warteten da, sprichwörtlich wie auch real. So wie Tim, der zum zweiten Mal auf den Hohen Peißenberg gepilgert war und wusste, dass Freunde bereits auf ihn warten würden. Es sei immer wieder ein Erlebnis, erzählt der junge Mann, der im vergangenen Jahr „Feuer gefangen“ hatte.



Egal ob direkt an der Bühne und möglichst nah beim DJ, in den Zelten oder auf der Wiese, überall gaben sich die Menschen der Musik, den Beats und dem Feeling hin, dass die Acts auf den Bühnen erzeugten.



Man habe „sehr gute Acts“ gewinnen können, hatte Phil Falkner im Vorfeld gesagt. So konnte der Macher der Grünen Sonne heuer unter anderem Vitalic auf den Berg holen, einen der bislang größten Acts sowie Marek Hemmann, Farrago, Mark Dekoda und DJ Fishmonger.



So herrschte bald schon Partystimmung, wobei es egal war, wie man sich zur Musik bewegte oder sie genoss: da war das Pärchen, das Salsa tanzend das Festival feierte, andere hatten Picknickdecken dabei und beim einen oder anderen sah man, dass er oder sie die Anfänge der Elektro-Szene und Techno-Musik in den 1990er-Jahren miterlebt hatte.



Für alle war etwas geboten, wie auch Dominique weiß, der zumindest die Anfänge der Grünen Sonne kennt. Seit 2014 ist der Peißenberger auf dem Berg dabei und freut sich jedes Mal wieder über die coole Location, wie er sagt. Die habe sich herumgesprochen, stellt er mit Blick auf die Autokennzeichen fest.



Weithin bekannt

Bis aus der fernen Bundeshauptstadt sind die Partygänger angereist, aus dem sächsischen Meißen und dem niedersächsischen Northeim, kurz vor dem Harz, beide etwa gleich weit entfernt vom Hohen Peißenberg. Und natürlich aus der Umgebung mit einem Radius von etwa 100 Kilometern rund um den bayerischen Rigi, in alle Himmelsrichtungen.



Schade fand Dominique nur, dass man dieses Jahr keine Stühle oder Liegestühle auf dem Parkplatz aufstellen durfte, er wollte es sich auf einem gemütlich machen und die Beats genießen.



Mittendrin waren dagegen Emely und Antonia; die beiden 19-Jährigen waren in dem Zelt, wo auch Sarah Bee auflegte, und kommentierten die Veranstaltung mit „Saugeil und mega“. Vor allem könne man tolle Leute treffen, so die beiden jungen Damen. Während vor allem die unmittelbaren Partygäste in den Genuss der Beats kamen, war das Feuerwerk allerdings wirklich in einem großen Umkreis zu sehen und krönte das eine oder andere Mittsommerfeuer.