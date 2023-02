Auf Spurensuche: Bernhard Jenisch ist Archivar in Oberhausen

Von: Peter Stöbich

In langen Regalreihen wartet viel Arbeit auf Archivar Bernhard Jenisch. © Stöbich

Oberhausen - Bernhard Jenisch arbeitet seit drei Monaten als Archivar für die Gemeinde Oberhausen. Der Kreisbote hat ihn in seinem Reich im Rathaus besucht und über die Schulter geschaut.

Es riecht so, wie man es in einem Raum voll mit jahrzehntealten Papierstapeln erwartet: ziemlich muffig. „Deshalb sind eine Corona-Schutzmaske und ein Staubtuch die wichtigsten Utensilien für meine Arbeit“, sagt der 65-Jährige. Einmal in der Woche kommt er ins Rathaus, das vergangenes Jahr umgestaltet wurde und deshalb jetzt im ersten Stock ausreichend Platz für einen eigenen Archivraum bietet.

Früher waren die unzähligen Dokumente unbeachtet im Keller gelagert, doch im Vollzug des Bayerischen Archivgesetzes gehört es zu den Aufgaben jeder kommunalen Körperschaft, für ihren Geschäftsgang zu sorgen und die dafür notwendigen Einrichtungen zu schaffen. Archivierung umfasst laut Gesetz die Aufgabe, „das Archivgut zu erfassen, zu übernehmen, auf Dauer zu verwahren und zu sichern, zu erhalten, zu erschließen, nutzbar zu machen und auszuwerten“. „Da wartet also noch jede Menge Arbeit auf mich“, stellt Jenisch mit Blick auf die langen Regalreihen fest, die bis unter die Decke reichen.



Von dem ehrenamtlichen Job, für den er lediglich eine Aufwandsentschädigung erhält, hat er erfahren, weil er zusammen mit Elisabeth Sonnleitner, der Frau des Bürgermeisters, im Kirchenchor singt. „Ohnehin wollte ich im Ruhestand etwas für die Gemeinde tun, da hat das mit dem Archiv prima gepasst.“

Vergangene Zeiten

In den Aktenordnern sind Bauanträge und Verträge abgeheftet, es gibt Kassen-, Protokoll- und Sterbebücher, aber auch Ehrenteller, Fahnen, Gemälde und Pläne bewahrt Jenisch auf. Das älteste Dokument ist fast 150 Jahre alt und erstaunlich gut erhalten, die jüngsten Unterlagen sind die Stimmzettel zum Krankenhaus-Bürgerentscheid im vergangenen Jahr. Einen Bedeutungszuwachs erhielten die kommunalen Archive während der NS-Zeit und der damit verbundenen staatlich verordneten Ahnenforschung wegen des sogenannten Ariernachweises. „Darum ist aus diesen Jahren ziemlich viel vorhanden“ sagt der Archivar, „aber wertvolle Schätze werden wohl nicht zutage kommen.“



Überraschendes dagegen schon, wie die mit Schreibmaschine getippten Redemanuskripte ehemaliger Bürgermeister oder kleinformatige Schwarzweiß-Abzüge, die jahrzehntelang in einem Holzkasten schlummerten. Diese Fotos wurden wohl von einem Soldaten während des Krieges gemacht, aber ohne Beschriftung kennt man weder das genaue Aufnahmedatum noch Orte oder Personen, die auf den Bildern zu sehen sind. „Ob die jemals jemanden interessieren, ist fraglich – aber weggeworfen wird erst mal nichts.“



Dabei ist jetzt schon nicht mehr viel Platz im Oberhausener Archiv, obwohl über die Jahrzehnte auch immer wieder Lücken in den Akten klaffen. „In manchen Landgemeinden hat der Bürgermeister seine Unterlagen früher in einer Schuhschachtel unterm Bett aufbewahrt“, so Jenisch, „die Zeiten sind natürlich vorbei.“



Wie lange die Archivierung noch auf Papier erfolgt, sei unklar, „denn man könnte die ganzen Sachen natürlich auch digitalisieren.“ Andererseits glaubt er nicht, dass es in 50 Jahren noch CDs und USB-Sticks geben werde. „Aber das ist dann Sache meines Nachfolgers – jetzt muss ich hier erst mal monatelang alles sichten, beschriften, katalogisieren und aussortieren.“

