Rassismus und Diskriminierung: Auftaktveranstaltung des Integrationsbeirats Weilheim-Schongau

Von: Bernhard Jepsen

Referierte zum Thema Rassismus und Diskriminierung: Cemal Bozoglu, der für die Grünen im Bayerischen Landtag sitzt. © Jepsen

Landkreis – Im Landkreis wurde bekanntlich ein Integrationsbeirat aus der Taufe gehoben. Das Gremium versteht sich als Sprachrohr für Migranten und möchte sich im politischen Diskurs für die Belange der Klientel einsetzen. Zur Auftaktveranstaltung in der Peißenberger Tiefstollenhalle lud der Beirat den grünen Landtagsabgeordneten Cemal Bozoglu ein. Das Thema: Rassismus und Diskriminierung.

Der Integrationsbeirat ist ein überparteiliches Gremium, das sich auch mit konträren Meinungen auseinandersetzen möchte. „Wir wollen Brücken bauen und niemanden ausschließen“, betont Cenin Yasar, neben Abdu Almalees eine der beiden Beiratsvorsitzenden. Bei der Auftaktveranstaltung in der Tiefstollenhalle gab es dazu bereits die Gelegenheit. Unter die rund 50 Besucher hatte sich auch Rüdiger Imgart, der Kreisvorsitzende der AfD gemischt. Dessen Partei hatte im Kreistag gegen das Integrationskonzept gestimmt, in dem auch die Gründung eines Integrationsbeirats angeraten wurde.

Gastreferent Bozoglu, der für die Landtagsfraktion der Grünen als Sprecher für Strategien gegen Rechtsextremismus fungiert, bezeichnete Rassismus als „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“. Gegen diesen gesellschaftlichen „Störfaktor“ würden Aufklärungsarbeit, gegenseitige Kontakte und Kommunikation helfen. „Oft resultiert Rassismus daraus, weil keine Erfahrungen mit Menschen anderer Herkunft gemacht werden“, so Bozoglu. Es gebe im Vergleich zu früher zwar nicht mehr Rassisten, „aber viele Leute fühlen sich ermutigt. Die gesellschaftliche Ächtung lässt nach. Das ist eine sehr negative Entwicklung“. Auch die AfD brachte Bozoglu im Zusammenhang mit Rassismus zur Sprache. „Das ist eine vollextreme Partei“, lautete sein Urteil.

Spaltung beklagt

Diese Aussage blieb nicht ohne Echo: „Ich bin kein Rassist. Rassismus und Diskriminierung haben in der Gesellschaft nichts verloren“, meldete sich Imgart in der Diskussionsrunde zu Wort. Der AfD-ler beklagte eine Spaltung in der Gesellschaft: „Die große Solidarität geht zunehmend verloren.“ Um Rassismus und Diskriminierung einzudämmen, brauche es keine schärferen Gesetze. „Aber sich gegenseitig kennenlernen, das überzeugt mich“, so Imgart. Oft seien es nämlich keine rassistischen Gedanken, sondern nur Vorurteile, von denen sich Menschen leiten lassen würden.



Bozoglu nahm die ablehnende Worte Imgarts bezüglich Rassismus und Diskriminierung zwar wohlwollend zur Kenntnis – aber: „Sie sollten dann überlegen, ob Sie noch in dieser Partei bleiben wollen.“ Die AfD im Landtag sei nämlich sehr wohl rassistisch. „Genau aus diesem Grund sind fünf Abgeordnete erst aus der Fraktion ausgetreten“, berichtete Bozoglu. Rassismus sei ein „Phänomen“, das bekämpft werden müsse – unter anderem auch mit der Verabschiedung eines Antidiskriminierungsgesetzes. „Wenn Menschen das Gefühl haben, gleich behandelt zu werden“, argumentierte Bozoglu, „dann funktioniert das Miteinander gleich besser.“

