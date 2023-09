Johanniter und Bayerisches Rotes Kreuz stellen Helfer vor Ort in Peißenberg

Von: Sabine Fleischer

Helfer vor Ort: Simon Krystkowiak (r.) vom BRK und Christoph Zeitler von den Johannitern mit ihren HvO-Einsatzfahrzeugen. © Johanniter-Unfall-Hilfe

Peißenberg – Im ländlichen Raum von Peißenberg wird ab sofort der „Helfer vor Ort“ (HvO) Dienst durch eine neue Kooperation zwischen den Johannitern im Ortsverband Peißenberg und dem BRK Kreisverband Weilheim-Schongau gestützt. Diese Zusammenarbeit kommt als Antwort auf das Ausscheiden eines Privatunternehmens, das bisher den HvO-Dienst zur Verfügung gestellt hat.

Der HvO, auch als First Responder bekannt, ist ein entscheidender Teil der Rettungskette. Er bietet eine grundlegende medizinische Versorgung an, bis der Rettungsdienst eintrifft. In ländlichen Gebieten wie Peißenberg ist dieser Dienst besonders wertvoll, da er die Zeit zwischen der Unfallmeldung und dem Eintreffen des Rettungsdienstes überbrücken kann.



Christian Stögbauer, Ortsbeauftragter der Johanniter Peißenberg, betont die reibungslose Übergangsphase und die gute Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Roten Kreuz. „Eine Hilfsorganisation allein kann den notwendigen Aufwand oft nicht leisten. Daher ist für uns eine gute Kooperation selbstverständlich“, sagt Stögbauer.



Angelika Bornschlegl, stellvertretende Leiterin der BRK Bereitschaft in Peißenberg, fügt hinzu, dass die bestehenden Erfahrungen und Fachkenntnisse der Fahrerinnen und Fahrer des BRK eine schnelle Einsatzbereitschaft gewährleisten. Beide Organisationen haben bereits Erfahrungen mit HvO-Diensten und bringen daher viel Know-how in die Kooperation ein.



Einsatzbilanz

Seit dem offiziellen Start der Kooperation am 1. Juli wurden bereits 57 Einsätze gefahren und zwei spezielle Fahrzeuge für den HvO-Dienst bereitgestellt. Die beiden Organisationen sind bestrebt, den Service weiterhin auf hohem Niveau zu halten, um die bestmögliche Versorgung für die Bevölkerung sicherzustellen.