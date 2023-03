Ein Tag voller Infos: Ausbildungsmesse und Tag der offenen Tür in Weilheim

Von: Bianca Heigl

In der Malerwerkstatt konnte Lina Drechsler (links) einmal ihre Kreativität austesten. © Heigl

Weilheim – Riesig war die Nachfrage bei der diesjährigen Ausbildungsmesse des Landkreises Weilheim-Schongau, die zum zweiten Mal zusammen mit dem Tag der offenen Tür in der Berufsschule stattfand. 110 Unternehmen und Institutionen von der Agentur für Arbeit bis zur Zimmerer-Innung präsentierten sich mit rund 150 Angeboten.

Schon auf dem Vorplatz der Berufsschule, wo Landrätin Andrea Jochner-Weiß die Messe eröffnete und Schulleiter Knut Seelos zum Tag der offenen Tür begrüßte, gab es erste Highlights: Die Bäckerinnung war mit dem Bäckerbus vor Ort, wo man das Handwerk hautnah erleben konnte. Katharina Bertl, Metzger-Weltmeisterin, die im vergangenen September mit ihrem Team Butcher Wolfpack den begehrten Titel in Sacramento/USA errang, bruzelte den ganzen Tag verschiedene Schmankerl, die man verkosten konnte. Und sie erzählte von der Weltmeisterschaft, bei der die Bayern brillierten.

Im Schulgebäude gab es neben unzähligen Infoständen auch Mitmachaktionen, wie etwa bei den Malern, wo man seine eigene Pinnwand gestalten konnte. „Das hat sehr viel Spaß gemacht“, erzählte Lina Drechsler (15 Jahre), die derzeit an der Mittelschule Weilheim auf ihre Mittlere Reife im kommenden Jahr hinarbeitet und im Juni beim Amtsgericht Weilheim ein Praktikum als Wachtmeisterin macht. Aber auch bei den Schreinern, Maurern und im Metallhandwerk konnten die Besucher selbst Hand anlegen. Zahlreiche Fachvorträge und die „Berufsschule in Aktion“ rundeten das Programm ab.



Auf dem Freigelände gab’s als echten Hingucker ein hochmodernes Güllefass. Und die Bundeswehr informierte über die zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten bei der Truppe, sowohl in der beruflichen, als auch in der akademischen Bildung. Die Soldaten waren dazu mit Infobus und Waffenträger Wiesel angereist, was viel Aufmerksamkeit auf sich zog. Daneben arbeiteten Maurer und Zimmerer zusammen am neuen Backhäusl der Berufsschule.



Ein weiteres Novum war das Job-Speed-Dating, bei dem Schüler verschiedenste Arbeitgeber persönlich kennenlernen konnten. Hier machten auch Mirko Ruhenstroth und sein Sohn Justus (16 Jahre) Halt. Der Junior, der momentan das Gymnasium an der Oberlandschule besucht, nutzte das Speed-Dating, um zwei technische Unternehmen kennenzulernen. „Die Tendenz geht bei Justus zu einem dualen Studium oder einer Ausbildung und dann vielleicht Studium“, erzählte der Vater, dem die Ausstellung gut gefiel. „Das ist deutlich größer, als ich es mir vorgestellt hatte und das Speed-Dating halte ich für eine besonders gute Idee“, so Ruhenstroth.

