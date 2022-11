Ausstellung im ZwischenRaum Weilheim: Dreimal spannende Vielfalt

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Freuten sich über die Eröffnung ihrer Ausstellung im ZwischenRaum v. li.: Horst Esser, Frank Fischer und Berndt Schweizer. © Wiethaler

Weilheim – „Mit einem spannenden Trio aus Metall, Leinwand und Papier schließt das Kunstforum Weilheim seinen Ausstellungs-Zyklus in diesem Jahr ab“, heißt es in der Einladung zur Ausstellung von Horst Esser, Frank Fischer und Berndt Schweizer.

Dieses „spannende Trio“ lud kürzlich zur Vernissage in die Galerie ZwischenRaum. Bei den drei Künstlern, so Ragnhild Thieler (Kulturreferentin der Stadt Weilheim) sei trotz ihrer Unterschiedlichkeit die Verbindung – nämlich die Kunst – klar zu erkennen. Während Esser photographisch-surrelae Werke zeigt und Fischer mit „Malerei mit Magischen Zeichen“ vertreten ist, stellt Schweizer Metallskulpturen mit Moirè-Effekten aus.



Bei den Werken der Künstler würde es sich um „zugängliche Kunst“ handeln, so Gastredner Leopold Ploner bei der Ausstellungseröffnung. Man müsse keine kunsthistorischen Zusammenhänge kennen, um sie genießen zu können, sagte Ploner in seiner humorigen Rede. Außerdem würden sich alle Arbeiten um das Thema „Licht“ drehen. So zum Beispiel bei den Skulpturen von Schweizer aus Lochblech.



Für den musikalischen Abschluss der Vernissage sorgte Oskar Imhof, der eine improvisierte Interaktion auf der Mundharmonika zum Besten gab.



Die Ausstellung des Trios ist bis Mittwoch, 30. November, im ZwischenRaum, Pöltnergasse 1, zu besichtigen. Geöffnet ist jeweils von Mittwoch bis Freitag von 11 bis 15 Uhr sowie am Samstag von 11 bis 14 Uhr.

