Ausstellung: Olympia 1972 und das Radom Raisting

Von: Stephanie Novy

Teilen

Mithilfe des Radoms wurden die Olympischen Spiele 1972 in die ganze Welt übertragen. © Kreisboten-Archiv

Raisting – Der Förderverein Industriedenkmal Radom Raisting lädt zu einer Ausstellung ein. Das Thema ist: „Olympia 72 München – Die Erdfunkstelle Raisting machte die weltweite Live-Übertragung möglich“.

Die Erdfunkstelle ermöglichte 1972 mit ihren ersten drei Antennen die weltweite Live-Übertragung der Olympischen Spiele München. Von hier aus gingen alle Bilder und Berichte zeitgleich in alle Kontinente. Mit Fotos, Dokumenten, originalen Geräten und vielen weiteren Details aus dem Archiv und von Zeitzeugen will der Verein daran erinnern, wie sich die Satellitenfunktechnik in Raisting etablierte und sich zu einem international wichtigen Knotenpunkt der Kommunikation entwickelte.



Aber es geht nicht nur um Technik. Es geht auch um Demokratie und kulturelle Entwicklung der Gesellschaften. Die in der Erdfunkstelle mitentwickelte und praktizierte Technik, die über Satelliten vor allem Nachrichten und TV-Berichte in der ganzen Welt zeitgleich verfügbar machte, bedeutete vor allem Demokratisierung der Informationen. Alle, die über Radio oder TV verfügten, hatten von nun an gleichzeitig Zugang zum aktuellen Geschehen in der Welt.



Die Ausstellung ist von Freitag, 9. bis Sonntag, 25. September, im Otto-Hellmeier-Kulturhaus, Wielenbacher Straße 13, zu sehen. Öffnungszeiten: 9. September 17 bis 19 Uhr, ansonsten samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr, wochentags auf Anfrage. Der Eintritt ist frei.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.