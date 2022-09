Wettlauf mit der Zeit

Ausstellung „Olympia 72 – in 1 Sekunde um die Welt“ in Raisting eröffnet

Von: Dieter Roettig

Modelle und Dokumente zur Olympia-Übertragung 1972 werden bis zum 25. September im Otto-Hellmeier-Kulturhaus Raisting gezeigt. Bei der Ausstellungseröffnung waren (links) Christiane Burger von der Hellmeier-Stiftung und Referent Dr.-Ing. Walter Rathjen, (rechts) Otfried Werking, Armin Drescher und Dr. Sabine Vetter vom Förderverein. © Roettig

Raisting – Nur 0,7 Sekunden dauerte Heide Rosendahls 6,78 Meter-Weitsprung zur ersten deutschen Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Und genau so lange beziehungsweise kurz dauerte es, bis der Absprung auf den Fernsehgeräten in New York ankam. Mit dieser minimalen Differenz ploppte gleich auch Heidis Sand-Landung im Big Apple auf. In weniger als einer Sekunde gingen also diese Live-Bilder um die Welt, möglich gemacht nur durch die ersten drei Antennen der Erdfunkstelle Raisting.

Diese für damalige Verhältnisse technische Meisterleistung ist Anlass genug für den Förderverein Industriedenkmal Raisting eine Ausstellung mit Fachvorträgen zu initiieren. Und zwar im Otto-Hellmeier-Kulturhaus in der Wielenbacher Straße 13.

Dr. Sabine Vetter, Vorsitzende des Vereins, dankte bei der Eröffnung der Ausstellung „Olympia 72 – in 1 Sekunde um die Welt“ Christiane Burger von der Stiftung für ihre tatkräftige Mithilfe bei der Organisation. Unter den Gästen war auch Raistings Bürgermeister Martin Höck, der 1972 gerade mal ein Jahr alt war. Er sei stolz darauf, dass Raisting die Geburtsstätte der modernen Kommunikation ist und damit die Welt ganz maßgeblich verändert hat. Ob die Mondlandung 1969 oder die Olympiade 1972 – diese Ereignisse seien für alle Zeiten positiv mit dem Namen Raisting verbunden. Mit der Ansiedlung der Erdfunkstelle habe sich das verschlafene Bauerndorf zu einer modernen Gemeinde entwickelt. Viele neue Bürgerinnen und Bürger seien hier ansässig geworden, was Höck als Bereicherung für den Ort bezeichnete.

Von Sputnik bis Starlink

Den Eröffnungsvortrag zum Thema „Live die Welt erleben“ hielt Dr.-Ing. Walter Rathjen (83). Er war lange Jahre Leiter der Luft- und Raumfahrtabteilung sowie Sammlungsdirektor des Deutschen Museums in München und hat die rasante Entwicklung der Kommunikationstechnik hautnah miterlebt. Sein reich bebilderter Vortrag ging vom russischen „Sputnik“ bis zu den aktuellen „Starlink“-Satelliten von Elon Musk. Unter den interessierten Zuhörern war auch Radom-Spezialist Dipl-Ing. Hermann Martin, der das Buch „Erdfunkstelle Raisting – Der weite Weg ins All“ geschrieben hat. Darin die Anfänge der Nachrichtenübermittlung und die Herausforderungen der Satellitenübertragung zur ehemals größten Erdfunkstelle der Welt.



Beim Rundgang bestaunten die Gäste Modelle, Fotos, Dokumente und Originalgeräte aus den Anfängen der Erdfunkstelle Raisting wie Hohlleiter, Signalgeber oder Wanderfeldröhren. Eindrucksvoll ist eine überdimensionale Infotafel, die die Übertragung von Heide Rosendahl Goldsprung zeigt: Die Live-Aufnahme im Stadion ging mit mobilem Richtfunk in das Olympiazentrum, von dort via Richtfunk zum Fernsehturm München, Richtfunkturm Schöngeising und Richtfunkturm Raisting. Von dort über Koaxialkabel in das Zentralgebäude der Erdfunkstelle Raisting und über Hohlleiter zur Antenne 3. Sie funkte die Signale über 40 000 Kilometer nach oben zum stationären Intelsat IV, der wiederum 40 000 Kilometer abwärts zur Erdfunkstelle Andover/Maine in den USA. Über Richtfunkstrecken gelangten die bewegten Bilder zum Fernsehsender in New York und von da über UMF/VHF in die Wohnzimmer. Und das ganze in unglaublichen 0,7 Sekunden ab Heide Rosendahls Absprung im Münchener Olympiastadion.

Wettlauf mit der Zeit

Die Erdfunkstelle Raisting erlebte mit der Olympiade 1972 eine Premiere. Nachdem sie bei Veranstaltungen wie der Fußball-WM in Mexiko oder bei den Winterspielen in Sapporo Empfangsstation war, diente sie diesmal als Sendestation. Als München als Austragungsort der Olympiade klar war, begann ein Wettlauf mit der Zeit. Die für 1973 geplante Fertigstellung der Antenne 3 musste auf Biegen und Brechen vorgezogen werden. Es gelang: Antenne 3 ging am 25. August 1972 in Betrieb, einen Tag vor Beginn der Spiele. Der „Spiegel“ brachte eine mehrseitige Reportage über „Das totale Fernsehen“ und die „Welt“ titelte: „Das größte elektronische Spektakel aller Zeiten“.

Die Ausstellung ist bis zum 25. September samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Wochentags auf Anfrage über vorstand@radom-raisting.de. Am Samstag, 17. September, hält Dipl.-Phys. Armin Drescher um 17 Uhr den Vortrag „Funkhilfe auf der Erde und im Weltall“. Dipl.-Ing. Herbert Krebs, ehemaliger Leiter der Erdfunkstelle, spricht am Samstag, 24. September, um 17 Uhr zum Thema „Wie wir die Spiele in die Welt brachten“.

