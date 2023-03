Ausstellung zum Thema Rechtsextremismus in Weilheim

„Demokratie stärken - Rechtsextremismus bekämpfen“ heißt eine Ausstellung in Weilheim.

Demokratie stärken

Von Stephanie Novy schließen

Weilheim – Im Rahmen der diesjährigen Internationalen Wochen gegen Rassismus zeigt der Förderverein von Asyl im Oberland in Weilheim in Kooperation mit dem Verein „Nie wieder! Gemeinsam gegen Rechts im Landkreis Weilheim-Schongau“in den Räumen der Oberen Stadt 3 noch bis zum 30. März die Ausstellung der Friedrich Ebert Stiftung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen“.

Demokratie und Wahrung der Menschenrechte bilden das Fundament einer lebenswerten Gesellschaft, Freiheit und die Gleichheit aller Menschen sind dabei unverhandelbar. Die Ausstellung thematisiert verschiedene Facetten von Rechtsextremismus, dem dahinterliegenden Weltbild und Strategien, die von rechtsextremen Kreisen bei der Ansprache gerade von Jugendlichen verwendet werden.



Alle können etwas gegen Diskriminierung, Rassismus und Gewalt tun. Dominik Streit, Vorsitzender von „Nie wieder! Gemeinsam gegen Rechts im Landkreis Weilheim-Schongau“: „Ich bin sehr froh, die Ausstellung in unserem Landkreis zeigen zu können und bin Asyl im Oberland dankbar, dass uns die Räume in der Oberen Stadt 3 zur Verfügung gestellt wurden. Die Ausstellung fordert durch ihre kluge Anordnung und mit Unterstützung ihrer interaktiven Elemente zur Reflexion eigener Stereotype und Vorurteile auf. Die Achtung der Menschenwürde, demokratische Bildung und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind auf die Achtsamkeit und das Engagement Aller angewiesen. Das zeigt die Ausstellung in eindrucksvoller Weise.“



Die Koordinatorinnen des Weilheimer Asyl Unterstützerkreises, Gudrun Grill und Ingeborg Bias-Putzier, laden Interessierte zu den folgenden Öffnungszeiten zum Besuch der Ausstellung ein:



Freitag, 24. März, 16 bis 18 Uhr

Samstag, 25. März, 10 bis 13 Uhr

Montag, 27. März, 16 bis 18 Uhr

Dienstag, 28. März, 16 bis 18 Uhr

Mittwoch, 29. März, 16 bis 18 Uhr

Donnerstag, 30. März, Finissage ab 19 Uhr



Es haben sich bereits mehrere Schulklassen zu Führungen angemeldet; bei Interesse an einer Führung außerhalb der Öffnungszeiten per E-Mail an eka@asylimoberland.de wenden.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.