Eigener Film

Autohaus MedeleSchäfer feierte sich selbst und mit den Weilheimern

Von: Bianca Heigl

Teilen

Weilheim – Roter Teppich, Begrüßungsdefilee und festlich gedeckte Tische – es war ein ganz großes Fest, mit dem das Traditionsautohaus MedeleSchäfer am vergangenen Wochenende die offizielle Einweihung seines Neubaus an der Jakob-Steigenberger-Straße feierte. Dazu waren am Freitag mehr als 200 geladene Gäste gekommen, am Samstag tummelten sich dann hunderte beim Tag der offenen Tür mit vielen Attraktionen.

1 / 6 Das Autohaus MedeleSchäfer feierte Eröffnung. © Heigl

2 / 6 Das Autohaus MedeleSchäfer feierte Eröffnung. © Heigl

3 / 6 Das Autohaus MedeleSchäfer feierte Eröffnung. © Heigl

4 / 6 Das Autohaus MedeleSchäfer feierte Eröffnung. © Heigl

5 / 6 Das Autohaus MedeleSchäfer feierte Eröffnung. © Heigl

6 / 6 Das Autohaus MedeleSchäfer feierte Eröffnung. © Heigl

Begrüßt wurden die Gäste schon am Eingang von Johannes Medele, Peter Schäfer, Richard Stadler und Sabine Kreuter. Nach einem Stehempfang folgte dann die offizielle Begrüßung der Ehrengäste, deren Liste sich wie ein Who-is-who der Mercedes-Benz-Elite las: Dr. Manfred Bischoff, bis 2021 Aufsichtsratsvorsitzender der Daimler AG, der ehemalige Personalvorstand Wilfried Porth, Karl Dersch, früherer Niederlassungsleiter München, Dr. Achim Sauer, Leiter Vertriebsnetze und Mitglied der Geschäftsleitung, Johannes Fritz, Leiter der Mercedes-Benz Pkw und Vans Niederlassungsbetriebe in der Vertriebsdirektion Bayern, sowie sein Vorgänger Ulrich Kowalewski.



Und natürlich waren auch zahlreiche Vertreter der Politik anwesend, von der Stadt Weilheim bis hin zum Bundestag. In Vertretung des Ersten Bürgermeisters war Zweite Bürgermeisterin Angelika Flock gekommen, auch Alfred Honisch, Dritter Bürgermeister, zählte zu den Gästen. Den Landkreis vertrat Landrätin Andrea Jochner-Weiß, die 30 Jahre früher selbst Mitarbeiterin beim Autohaus Medele gewesen war. Ebenfalls unter den Gästen waren Bezirksrätin Alexandra Bertl, Landtagsabgeordneter Harald Kühn sowie der Bundestagsabgeordnete Sebastian Brehm, Sprecher für Haushalt und Finanzen der CSU im Deutschen Bundestag.



Auch Vertreter der am Bau beteiligten Firmen, vom TÜV sowie zahlreiche Mercedes Benz-Kollegen von anderen Autohäusern zählten zu den Gästen. Von selbst verstand sich, dass auch die Mitarbeiter an dem großen Einweihungsfest teilnahmen. Ihnen dankte Johannes Medele für viele gute Ideen, die in den Neubau eingeflossen sind. Die Moderation übernahm der vom RTL-Spendenmarathon bestens bekannte Wolfram Kons, der sich selbst gleich als euphorischen Mercedes-Fan outete. Musikalisch umrahmt wurde das Event von der Hamburger E-Geigerin Laura Zimmermann.

Eigener Film

In einem eigens für diesen Anlass gedrehten Film erfuhren die Gäste dann viel über die Geschichte des Autohauses . Dabei plauderte sowohl Seniorchef Hans Medele aus dem Nähkästchen, als auch Johannes Medele, seit 2018 Geschäftsführer, sein Kollege Peter Schäfer, Dominik Gawantka, Betriebsleiter Servicecenter Weilheim, und andere mehr. Leider nicht persönlich, aber via Videobotschaft grüßte Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder, der verriet, selbst Enkel eines Autohaus-Inhabers zu sein, da der Großvater eine Peugeot-Niederlassung hatte. Bayern sei nach wie vor ein Auto-affines Land und es werde auch nie gelingen, „mit dem ÖPNV und dem Lastenfahrrad“ das Oberland zu versorgen.



„Ich würde mir wünschen, dass im Landkreis manches ähnlich schnell funktioniert, wie dieser Neubau“, scherzte Landrätin Jochner-Weiß im Hinblick auf die schnelle Bauphase. Ihr Präsent war eigenen Worten nach zu schwer, weshalb sie es bei den übrigen deponiert hatte. Sie betonte, dass der Individualverkehr immer bleiben werde. Als Zweite Bürgermeisterin, aber vor allem auch Freundin der Familie, überbrachte Flock die Glückwünsche der Stadt.

Gespräche über Mobilität

Danach gab’s Talkshow-Atmosphäre bei einem Couchgespräch mit Dr. Achim Sauer, Sebastian Brehm, Dr. Manfred Bischoff und Peter Schäfer, die „Fantastischen Vier“, wie Kons sie begrüßte. Natürlich drehte sich hier alles um das Auto, Zukunftsvisionen und Einschätzungen, in welche Richtung sich Mobilität entwickeln wird. Dr. Bischoff betonte in diesem Zusammenhang, dass alternative Antriebsmethoden zum Verbrenner natürlich auch Ressourcenprobleme mit sich brächten. Dr. Sauer, der den „Vertrieb der Zukunft“ leitet, beobachtet tatsächlich eine Änderung im Kundenverhalten, da mehr Affinität zu digitalen Instrumenten vorhanden sei. Dennoch bleibe aber der persönliche Kontakt mit den Kunden sehr wichtig. Schäfer prognostizierte durch die Zunahme der E-Fahrzeuge einen starken Rückgang im Service-Umsatz, der aber durch andere Segmente wie Vans weitgehend aufgefangen werde. Ein Plädoyer für den Mittelstand gab es dazu von Brehm, der um Vertrauen in den Mittelstand warb.



Die offizielle Schlüsselübergabe übernahmen dann Peter Leo Dobler und Christoph Ziegler. Und last but not least baten Stadtpfarrer Engelbert Birkle und Pfarrer Rainer Mogk um den Segen für das Haus und seine Mitarbeiter. „Wir beide sind nicht von der Branche, … aber schwer beeindruckt“, scherzte Birkle und unterstrich die Wichtigkeit des Geistes eines Unternehmens, der stets von unternehmerischem Mut und Achtung voreinander geprägt sein sollte. Mit einem gemeinsamen Mittagessen und Führungen durch das neue Autohaus klang der offizielle Teil aus.



Am Samstag waren dann alle Weilheimer zum Tag der offenen Tür geladen, bei dem man hinter die Kulissen des modernen, CO₂-neutralen Betriebes schauen und manches sogar selbst ausprobieren konnte.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.