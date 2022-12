Autohaus MedeleSchäfer in Weilheim eröffnet Neubau

Von: Stephanie Novy

Geschäftsführer Johannes Medele (links) und Betriebsleiter Dominik Gawantka freuen sich über die Neueröffnung des Autohauses im Weilheimer Osten. © Novy

Weilheim – Wer ab sofort zu MedeleSchäfer möchte, den zieht es in das Gewerbegebiet im Weilheimer Osten. An der Jakob-Steigenberger Straße 1 startete am Montag der Betrieb.

Hier und da wird noch gewerkelt. Es liegt der typisch „neue“ Geruch in der Luft. Die ersten Autos stehen frisch poliert in der Ausstellungshalle. Seit vergangenem Montag ist der Neubau des Autohauses MedeleSchäfer für Kunden geöffnet. Im September 2021 war Spatenstich, im Mai 2022 dann Richtfest. Mittlerweile sind ein Großteil der Arbeiten abgeschlossen, sodass der Umzug wie geplant vonstatten gehen und die 50 Mitarbeitenden ihre neue Arbeitsstelle beziehen konnten.

Wie Geschäftsführer Johannes Medele berichtet, sei beim Bau „alles in Allem“ nach Plan gelaufen. Was nicht zuletzt am „professionellen Generalunternehmer“ gelegen habe. Auch das Wetter hat mitgespielt. „Wir hatten Riesenglück“, so Medele. Es habe nur wenige Schlechtwetter-Tage gegeben.



Lediglich der kürzliche Wintereinbruch habe dafür gesorgt, dass die Arbeiten an der Außenanlage etwas ins Stocken gerieten. Aber bis Ende Februar soll alles erledigt sein, zeigt sich Medele zuversichtlich.

