Autohaus MedeleSchäfer in Weilheim feiert Richtfest

Von: Stephanie Novy

Teilen

Die drei Geschäftsführer und der Bauleiter beim Richtfest von MedeleSchäfer (v.li.): Richard Stadler, Wolf Jehnigen, Johannes Medele und Peter Schäfer. © Novy

Weilheim – Wenn auf Baustellen Gläser geschmissen und kleine Bäume auf den Dächern befestigt werden, dann ist das ein untrügliches Zeichen, dass hier ein Richtfest gefeiert wird. So wie vergangene Woche auf der Baustelle von MedeleSchäfer im Weilheimer Osten.

Vor siebeneinhalb Monaten war der Spatenstich, erinnerte sich Geschäftsführer Johannes Medele bei der Feier mit unzähligen Gästen. „Seitdem hat sich bau- und firmentechnisch einiges getan.“ Medele sprach die Fusionen mit der Baumann GmbH in Memmingen und dem Autohaus Allgäu an. Das Gebäude könne man sich nun bereits „plastisch vorstellen“ sowie „das Ausmaß er- und begreifen“. Bisher sei auch alles reibungslos verlaufen, allerdings spricht Medele von einem „straffen Zeitplan“. Im Dezember dieses Jahres muss der Umzug in das neue Gebäude stattfinden.

Dass bis dahin alles gut geht und es zu keinen Unglücken auf der Baustelle kommt, wünschte unter anderem Bürgermeister Markus Loth. Er zeigte sich zudem zufrieden, dass es „uns gelungen ist, ein Traditionsunternehmen in Weilheim zu halten“. Loth erinnerte daran, dass es nicht ganz einfach war, an das Grundstück zu kommen. Auch der ein oder andere Stadtrat habe überzeugt werden müssen. Mittlerweile würden aber alle an einem Strang ziehen.



Auch Landrätin Andrea Jochner-Weiß richtete ein paar Worte an die Anwesenden. Für sie beweise der Bau einen „unglaublichen Mut“, den man heutzutage brauche, um solch ein Projekt anzugehen. Beim Anblick der Kubatur des Gebäudes „kann man nur schlucken und sagen ‚Wahnsinn‘.“



Bevor es mit dem Essen zum gemütlichen Teil überging, gab es noch den obligatorischen Richtspruch. Der kam von Bauleiter Wolf Jehnigen, der zusammen mit Medele und den weiteren Geschäftsführern Peter Schäfer und Richard Stadler Sektgläser auf die Treppen schmiss. Mögen die Scherben den Handwerkern und Architekten Glück für den weiteren Bau bringen.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.