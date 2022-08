Die Termine

Badebus on Tour zum Plantsch und zur Rigi Rutsch‘n

Von: Ursula Gallmetzer

Freuen sich, dass der Badebus auch 2022 wieder starten kann (v.li.): Oberhausens Bürgermeister Rudolf Sonnleitner, Ingrid Haberl (Gemeindewerke Peißenberg), Busfahrer und Koordinator des Projekts bei der RVO Alexander Sappl, Eglfings Bürgermeister Martin Fortmaier, Sabine Gerold (Sparkasse Oberland) und Huglfings Bürgermeister Markus Huber. © Gallmetzer

Huglfing – Der Badebus ist eine Erfolgsgeschichte, die bereits 41 Jahre andauert. Auch heuer bringt er wieder Kinder und Jugendliche aus Eglfing, Huglfing und Oberhausen in die Spaßbäder der Umgebung.



Oberhausens Bürgermeister Rudolf Sonnleitner erinnert sich noch genau an die Anfänge des Badebusses: „Gemeinderat Siegfried Schramm hatte damals die Idee.“ Es wurde nach Alternativen zum Bad in der Ach gesucht und mit der Rigi Rutsch‘n gefunden. Seitdem freuen sich die jungen Badegäste jedes Jahr auf die Touren mit dem Badebus.



Sie dürfen kostenlos mitfahren und bekommen auch den Eintritt ins Schwimmbad spendiert. Seit dem Brand in der Rigi Rutsch‘n und der damit verbundenen Schließung vor einigen Jahren ist das Plantsch ebenfalls mit im Boot. Um keins der Bäder zu vernachlässigen, werden sie inzwischen abwechselnd angefahren. Vier Mal ist das Ziel Peißenberg, vier Mal Schongau. „Immer mittwochs geht es ins Plantsch“, sagt Huglfings Bürgermeister Markus Huber. Dort fährt der Badebus auch bei schlechtem Wetter hin, in das Freibad in Peißenberg hingegen nur, wenn das Wetter gut genug ist.



Busfahrer Alexander Sappl erklärt, wie es funktioniert. „Jeder, der mitfährt, bekommt ein Bändchen beim Einsteigen.“ Dieses sei dann die Fahrkarte sowie die Eintrittskarte fürs Badevergnügen. Maskenpflicht herrscht wie in allen anderen öffentlichen Verkehrsmitteln ebenfalls im Bus. Kinder unter zwölf Jahren benötigen eine Begleitperson. Diese kann sich auch um mehrere Schützlinge kümmern. Gerne dürfen außerdem Kinder aus der Ukraine einsteigen.



Die Kosten, die insgesamt anfallen, teilen sich die Sparkasse Oberland und die Gemeinden. Die Bäder sowie die RVO gewähren vergünstigte Preise, damit die Kosten nicht zu hoch werden. Sabine Gerold von der Sparkasse begründet die Entscheidung für die langjährige Kooperation: „Uns ist es einfach wichtig, dass die Kinder sich freuen.“

Die Termine

Am Montag, 8., Dienstag, 9., Donnerstag, 11. und Freitag, 12. August fährt der Badebus in die Rigi Rutsch‘n und macht Halt in Untereglfing (13.25 Uhr), in Obereglfing (13.27 Uhr), in Tauting (13.29 Uhr), in Huglfing in der Weidenstraße (13.33 Uhr), an der Gemeinde (13.35 Uhr), am Hirschgarten (13.36 Uhr), in Oberhausen am Rathaus (13.39 Uhr) und in Untermaxlried an der Brücke (13.41 Uhr). Zurück geht es um 18.30 Uhr.



An den Mittwochen, 3., 10., 17., und 24. August geht es ins Plantsch. An diesen Tagen ist der Zustieg möglich in Untereglfing (12.16 Uhr), in Obereglfing (12.18 Uhr), in Tauting (12.20 Uhr), in Huglfing in der Weidenstraße (12.23 Uhr), an der Gemeinde (12.25 Uhr), am Hirschgarten (12.27 Uhr), in Oberhausen am Rathaus (12.31 Uhr) sowie in Untermaxlried an der Brücke (12.34 Uhr). Die Rückfahrt startet ebenfalls um 18.30 Uhr.

Ob der Badebus fährt, erfahren Interessenten durch die entsprechend aufgehängten Banner an den Rathäusern. Mehr Informationen gibt es auf den Websites der einzelnen Gemeinden.

