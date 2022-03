Rigi-Rutsch´n Peißenberg startet ohne Rutsche in die Badesaison 2022

Von: Bernhard Jepsen

Auch in der Badesaison 2022 wird es keine Rutsche geben. Von der alten, 2021 abgebrochenen Anlage stehen nur noch die Pylonen. © Jepsen

Peißenberg – Am 13. Mai beginnt in der „Rigi-Rutsch´n“ die Sommersaison. Doch auch im Jubiläumsjahr des vor 40 Jahren eröffneten Freibads müssen die Badegäste mit der Rutschanlage auf die Hauptattraktion verzichten. Nach dem Abriss der alten Rutsche Anfang 2021, die das Wahrzeichen des Bäderparks war, ziehen sich die Planungen für den Ersatzneubau in die Länge.

„Wir werden in diesem Jahr keine Rutsche mehr bauen können“, räumte Bürgermeister und Verwaltungsratsvorsitzender der Gemeindewerke, Frank Zellner, im Rahmen eines Pressegesprächs ein: „Die Planungs- und Umsetzungszeit dauert doch etwas länger, als wir ursprünglich gedacht haben.“ Die Rutschanlage ist Bestandteil des Maßnahmenkatalogs, mit dem sich die Gemeindewerke in Kooperation mit dem Markt erfolgreich für das Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beworben hatten (wir berichteten). Insgesamt wurde ein Investitionsvolumen von 4,6 Millionen Euro an den Zuschussgeber gemeldet, unter anderem für die Einhausung des Nichtschwimmerbeckens und diverse Beckensanierungen. Der Fördersatz beträgt etwas mehr als 40 Prozent. Der Haken: Das Förderprogramm zieht sich formal in die Länge. Hinzu kommen die aktuell schwierigen Rahmenbedingungen hinsichtlich allgemeiner Preissteigerungen und Rohstoffknappheit. „Es ist nicht leichter geworden, jetzt so ein Projekt zu starten“, erklärt Gemeindewerksleiterin Ingrid Haberl. Aber die Verantwortlichen wollen sich nicht entmutigen lassen: „Es gibt keinen Zweifel daran, dass es eine neue Rutsche geben wird“, betont Bäderpark-Betriebsleiterin Karin Hosse. Nur eben nicht heuer zum 40-jährigen Eröffnungsjubiläum der „Rigi-Rutsch´n“: „2023 ist jetzt das Ziel. Eine dritte Saison ohne Rutsche wollen wir vermeiden“, so Hosse. Kurzzeitig hat man bei den Gemeindewerken sogar überlegt, die Rutsch-Anlage aus dem Förderkatalog rauszunehmen, um das Projekt „Rutschen-Erneuerung“ schneller durchzuziehen. Aber einfach so auf die Förderung verzichten, das kann sich das Kommunalunternehmen (KU) nicht leisten. Außerdem muss der Ersatzneubau parallel zur Sanierung des Rutschbeckens laufen: „Die Planer haben uns empfohlen, die beiden Projekte auf keinen Fall unabhängig voneinander anzusetzen, weil die Höhenniveaus abgestimmt werden müssen“, erklärt Haberl.

Wie die neue Rutsche einmal aussehen soll, das ist noch unklar. Detailskizzen gibt es noch keine. Zunächst hatte man sich auf eine Edelstahlvariante fokussiert. Doch inzwischen ist auch wieder eine wartungsintensivere Kunststoffvariante im Gespräch. Die Frage des Materials ist eben auch eine Kosten- und Abwägungsfrage. Günstigeres Material wie glasfaserverstärkter Kunststoff würde finanziell für mehr Spielraum bei der gestalterischen Planung sorgen. Und an der baulichen Attraktivität will man eigentlich nicht sparen. „Die neue Rutsche soll höher und in der Raffinesse interessanter werden“, kündigt Haberl an. Letztendlich sei aber noch nichts beschlossen: „Es wird das Ergebnis einer Gesamtschau aller Detailfragen sein“, erklärt die KU-Chefin: „Die Kunst wird sein, die richtige Rutsche für uns herauszufinden.“

