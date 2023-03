Nicht für Jedermann

Bambi Rescue Peißenberg feiert zehnjähriges Jubiläum

Mit dem Rehkitz Xaverl fing 2013 alles an. © Privat

Peißenberg – Bambi Rescue Peißenberg besteht nun schon seit zehn Jahren. Birgit Albert hatte die Aktion damals ins Leben gerufen, um möglichst viele Rehkitze vor dem sicheren Tod zu bewahren. Zum Jubiläum erzählt Albert nun von den Anfängen, den Herausforderungen und ihren Erfolge.

„Der Anlass für die Gründung meiner Aufzuchtstation für verwaiste oder verletzte Rehkitze im Mai 2013 war ein tragischer Mähunfall in Uffing“, erinnert sich die Peißenbergerin. Dabei sei die Rehgeiß kurz nach dem Setzen der drei Kitze durch ein Mähwerk getötet worden. „Den kleinen Xaverl habe ich dann aufgenommen. Die Jäger wussten nicht, was sie mit dem kleinen, wenige Stunden alten Rehkitz anfangen sollten.“ Meist würden solch verwaisten Kitze durch einen Atlasstich getötet, da sich oft niemand findet, der diese verantwortungsvolle Arbeit auf sich nimmt.

Die Rehkitzstation finanziert Albert selbst und steckt auch sonst viel Arbeit rein. „Ich habe ein sehr großes geeignetes Gehege gebaut, mit einer Hütte und einem Unterstand für die Rehe.“ Während der zehn Jahre hat sie insgesamt 23 Rehkitze erfolgreich aufgezogen und ausgewildert. „Von diesen leben nun noch fünf, die mich auch regelmäßig besuchen kommen.“



Mittlerweile hat Birgit Albert 23 Rehkitze aufgezogen. © Privat

Wenn die oft nur wenige Stunden oder Tage alten Rehkitze bei Albert abgegeben werden, seien diese „meistens mehr tot als lebendig“. Wenn ein Muttertier verstirbt, zum Beispiel, weil es überfahren wurde, harren die Kitze oftmals tagelang ohne Nahrung aus. „Wenn sie Glück haben“, würden sie „vom Jäger gesucht und dann zu mir in die Aufzuchtstation gebracht“.



Lungenentzündung, Flüssigkeitsmangel, Trinkschwäche. Der Gesundheitszustand der kleinen Tiere sei oft sehr schlecht. Dann muss Albert viel Zeit investieren, um die Rehkitze zu retten. Alle zwei Stunden stehe sie nachts auf, um diese Flüssigkeitsverluste auszugleichen. „Viele sind so schwach, dass sie nicht selbstständig trinken können und ich gebe dann die Biestmilch vorsichtig mit einer Spritze in die Wangentaschen des Kitzes ein, damit sie die Milch langsam abschlucken können. Oft sind auch Infusionen nötig, um den Flüssigkeitsmangel auszugleichen.“



Nicht für Jedermann

Was Albert dabei hilft, ist ihre medizinische Erfahrung. Die Peißenbergerin ist medizinische Fachangestellte und Heilpraktikerin. „Zusätzlich habe ich die Erlaubnis des Veterinäramtes per Sachkundenachweis zur Aufzucht erhalten.“ Dabei rät Albert dringend davon ab, die Aufzucht ohne Erfahrung zu wagen: „Mein Grundsatz bei der Aufzucht: Ich habe noch kein einziges Tier aufgegeben und meine Erfolge bei den Aufzuchten geben mir recht. Vor allem absolute Disziplin ist nötig, um so ein Kitz zu retten. Hier nützt es nichts, wenn man nach drei Tagen keine Lust mehr hat nachts aufzustehen, um sich adäquat um die Tiere zu kümmern. Es reicht auch nicht, einfach ein Schüsselchen Milch hinzustellen. Diese Bambis brauchen von klein auf entsprechende Flaschenversorgung mit Ziegenmilch (niemals Kuhmilch) Wiesengräser, Kräuter, Baumschnitt sowie ein geeignetes großes Gehege, um sich bewegen zu können.“



Die Aufzucht ist laut Albert ein „Fulltime-Job“. „Urlaub ist während der Aufzuchtphase nicht möglich. Viele Kitze trinken ihre Flasche bis in den Oktober hinein. Falsche Versorgung, zum Beispiel mit Kuhmilch, die einige Unwissende füttern, führen dazu, dass die Tiere stärkste Durchfälle bekommen und sterben. Die Gehege sollten sehr groß – also artgerecht sein – damit die Bambis ihre Muskeln trainieren und richtig rennen können.“



Auch ein Anliegen an die Jäger hat Albert: „Bitte die Kitze nur in geeignete Aufzuchtstationen übergeben. Viel Leid wird den Tieren dadurch erspart, wenn sie in fachliche Hände kommen.“ Und weiter: „Die größte Freude und Anerkennung für mich persönlich ist es, wenn die Jäger meine ‚Kinder‘, die ich mit viel Liebe und Einsatz aufgezogen habe, nicht abschießen. Dies wäre mir die größte Anerkennung für mein Engagement.“

