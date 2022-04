Barbarahof Peißenberg: Baustart verzögert sich

Von: Bernhard Jepsen

Auf dem Barbarahof-Gelände liegen mehrere Schutthäufen herum, unter anderem Teile der entsiegelten Asphaltflächen. Doch wirkliche Bauaktivitäten gibt es derzeit noch nicht. © Gallmetzer

Peißenberg – Die Wohnbau GmbH Weilheim hat lange kämpfen müssen, bis sie endlich Baurecht für die Nachverdichtung des Barbarahofs bekommen hat. Eine der Haupthürden war der denkmalschutzrechtliche Ensembleschutz, unter dem die ehemalige Bergarbeitersiedlung im Peißenberger Ortsteil Wörth steht. Nach Vorlage des behördlichen Plazets sollten eigentlich im Sommer 2021 die Bagger anrücken, doch „aus vielfältigen Gründen“, wie es vonseiten der Wohnbau GmbH Weilheim heißt, musste der Baustart verschoben werden. Als neuer Termin wird nun August respektive September angepeilt.

Die Pläne sehen nach wie vor eine behutsame Nachverdichtung des Barbarahofs vor: Zu den 67 Bestandswohnungen sollen in drei neuen Wohnkomplexen 30 weitere Einheiten hinzukommen. Doch im Entwicklungsprozess lief einiges schief: „In dem Projekt steckte ein Stück weit der Wurm drin. Es kam ein Umstand zum anderen“, begründet Joachim Becker, der neue Geschäftsführer der Wohnbau GmbH Weilheim, die Verzögerungen beim Baustart. Aufgrund der Erkrankung von Markus Kleinen stand die vom Landkreis und mehreren Kommunen getragene Wohnbau GmbH eine Zeit lang ohne Geschäftsführer da. Und die Rahmenbedingungen für bauliche Großprojekte wurden nach und nach schlechter. Die Baukonjunktur zog an, die Rohstoffe wurden knapper und die Preise stiegen an. Zuletzt wurde obendrein noch die KfW-Förderung gestrichen. Die Wohnbau GmbH war damit gezwungen, den Zeitplan zu strecken. Aber: „Man fängt an zu verschieben und stellt dann fest, dass die Baufirmen zum gewünschten Zeitpunkt nicht mehr verfügbar sind“, erklärt Becker, der die Geschäfte Mitte Februar 2022 interimsmäßig übernommen hat.

Die Wohnbau GmbH musste die Kostensteigerungen irgendwie abfedern. Ursprünglich hat die Gesellschaft mit neun Millionen Euro für die drei geplanten Wohnkomplexe kalkuliert. Inzwischen ist man bei elf Millionen Euro angelangt – „und das wird noch nicht aller Tage Abend sein, das muss man ganz klar sagen“, prognostiziert Becker. „Die Preissteigerungen machen uns das Leben schwer.“ Die Wohnbau GmbH hat sich bemüht, die Kostensteigerungen durch Entwurfsoptimierungen zumindest teilweise abzufedern. „Die Planung, so wie ich sie übernommen habe, hat an verschiedenen Stellen geradezu nach Verbesserungen gerufen“, erklärt Becker.

An der Grundkonzeption wird sich aber nichts ändern. Die Nachverdichtung soll den Charakter der alten Bergarbeitersiedlung nicht zerstören. Auch vom Volumen her wird es keine Änderungen geben: Die drei Holzständerbauwerke werden also weiterhin mit 30 Wohneinheiten geplant. Allerdings wurde an der Raumaufteilung und Gebäudetechnik gefeilt. Die Sanitärbereiche in den einzelnen Etagen waren bislang zum Beispiel nicht übereinander geplant – jetzt schon: Das wird laut Becker nicht nur Baukosten sparen, sondern später auch zur Betriebssicherheit beitragen.



Insgesamt, so versichert Becker, werden die drei Baukörper den Barbarahof in seiner „Mikrolage“ deutlich aufwerten – und das alles unter sozialen Gesichtspunkten. „In dieser Anlage werden Familien Wohnraum finden, die nicht zu den Reichen in Peißenberg gehören“, betont Becker. Der Geschäftsführer rechnet mit einer Bauzeit von etwa zwei Jahren: „2024 wird alles tiptop fertig sein.“

