Barrierefreiheit in Weilheim: Freiwillige für Wheelmap-Aktion gesucht

Am 6. Mai findet eine Aktion zum Thema Barrierefreiheit in Weilheim statt. © Symbolfoto: PantherMedia/ufabizphoto

Weilheim – Die Offene Behinderten-Arbeit und die Freiwilligenagentur des Caritasverbandes Weilheim-Schongau starten eine digitale Aktion zur Markierung von barrierefreien Orten im Weilheimer Stadtgebiet. Das Projekt findet im Rahmen des „Aktion Mensch Tag“, dem Europäischen Protesttag für Menschen mit Behinderung, statt.



Für Menschen mit Rollstuhl, Gehhilfe oder Kinderwagen sind Treppenstufen das häufigste Hindernis, das die Bewegungsfreiheit im täglichen Leben einschränkt. Da ist es gut zu wissen, welche Geschäfte, Arztpraxen oder öffentlichen Gebäude einen barrierefreien Zugang haben. Menschen mit und ohne Behinderung, die sich für mehr Barrierefreiheit engagieren möchten, lädt die Offene Behinderten-Arbeit in Kooperation mit der Freiwilligenagentur „Anpacken mit Herz“ ein, sich am Freitag, 6. Mai, einen Nachmittag lang im Rahmen einer Wheelmap-Aktion zu engagieren. Unter dem Motto „Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel“ prüfen die Teilnehmenden Geschäfte und öffentliche Gebäude im Stadtgebiet auf rollstuhlgerechte Zugänge. Die Ergebnisse kennzeichnen sie mithilfe der kostenlosen Wheelmap-App auf einer weltweiten digitalen Landkarte. Der Nutzen: Einheimische und Besucher*innen, die mit dem Rollstuhl oder auch mit Gehhilfen und Kinderwagen unterwegs sind, können so ihre Unternehmungen leichter planen. Gleichzeitig wollen die Organisatorinnen mehr Bewusstsein für Barrierefreiheit schaffen.

Wie läuft die Aktion ab?

Mitmachen geht einfach: Mit einem Ampelsystem bewerten die Teilnehmenden in kleinen Gruppen Geschäfte und öffentliche Gebäude, ob rollstuhlgerechte Zugänge und Sanitäranlagen vorhanden sind. Notwendig für dieses digitale Engagement ist ein Smartphone oder ein Tablet zum Herunterladen der kostenlosen Wheelmap-App. Eine genaue Anleitung gibt es beim Aktionsstart.



Engagieren können sich Menschen mit und ohne Behinderung ab 16 Jahren. Die Wheelmap-Aktion startet um 13.30 Uhr und dauert bis circa 16 Uhr. Treffpunkt ist der Eingang der Caritas-Geschäftsstelle in der Schmiedstraße 15. Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl unbedingt erforderlich: Tel. 0881/909590-21 oder E-Mail oba@caritas-wm-sog.de.

Die Wheelmap

Die Wheelmap ist eine digitale Landkarte für rollstuhlgerechte Orte. Unter www.wheelmap.org kann jeder ganz leicht Orte finden, eintragen und über ein Ampelsystem bewerten – weltweit. Die seit 2010 verfügbare Karte soll Rollstuhlfahrer*innen und Menschen mit anderen Mobilitätseinschränkungen helfen, ihren Tag planbarer zu gestalten. Aktuell sind über zwei Millionen Cafés, Bibliotheken, Schwimmbäder und viele weitere öffentlich zugängliche Orte erfasst. Die Wheelmap ist als kostenlose App für iPhone, Android und Windows Phone verfügbar. So kann die Karte unterwegs bequem über das Smartphone genutzt werden. Wheelmap.org ist ein Projekt der Sozialhelden, eine Gruppe von engagierten jungen Menschen, die seit 2004 gemeinsam kreative Projekte entwickelt, um auf soziale Probleme aufmerksam zu machen und sie im besten Fall zu beseitigen.



Mehr Informationen zur Offenen Behinderten-Arbeit im Caritasverband Weilheim-Schongau gibt es online. Informationen zum Projekt „Ehrenamt für Alle! Erfolgreich weiter“ gibt es zudem auf der Website.

Von Kreisbote