Baugebiet Waldstraße III in Oberhausen: Planungen eingestellt

Von: Stephanie Novy

Teilen

In der Gemeinde Oberhausen werden die Planungen zum Baugebiet Waldstraße III nicht fortgeführt. © Stöbich

Oberhausen ‒ Am 23. April 2023 gingen die Bürger in Oberhausen zur Urne. Mehrheitlich wurde in einem Bürgerentscheid entschieden, dass sämtliche Planungen und sonstige Maßnahmen zur Ausweisung des Baugebietes Waldstraße III in Oberhausen eingestellt werden.

Von 994 gültigen Stimmen stimmten 688 für die Einstellung der Planungen, 305 waren dagegen, eine Stimme war ungültig. So die Ergebnisse laut Bürgermeister Rudolf Sonnleitner.

Mit Schreiben vom 15. Juni hat der Verkäufer des Geländes „Waldstraße III“ als Reaktion auf den Bürgerentscheid den Rücktritt vom Kaufvertrag erklärt. Am 19. Juni unterrichtete Bürgermeister Sonnleitner das zuständige Notariat vertragsgemäß davon und bat dieses, die erforderlichen Maßnahmen, wie die Löschung der Auflassungsvormerkung zugunsten der Gemeinde Oberhausen am Grundbuchamt zu veranlassen, vorausgesetzt, und das wurde gebeten abzuklären, dass der Rücktritt rechtlich zulässig sei. Der Gemeinderat Oberhausen wurde darüber in der nicht-öffentlichen Sitzung vom 6. Juli unterrichtet.

Gemeinderat beschließt Einstellung

Das Ergebnis der Prüfung lautete am 20. Juli: Der Rücktritt vom Vertrag ist bei Einigkeit der beiden Vertragsparteien grundsätzlich möglich. Somit wurde ein Gemeinderatsbeschluss notwendig, der besagt, dass die Planungsarbeiten zum „Baugebiet Waldstraße III“ in Oberhausen vollumfänglich eingestellt werden, dass hinsichtlich einer Bebauung keine weiteren Aktivitäten unternommen werden und die Löschung der Auflassungsvormerkung durch die Gemeinde Oberhausen zu veranlassen sei.

In seiner Sitzung am 3. August führte der Gemeinderat diesen Beschluss mehrheitlich herbei. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Löschung der Auflassungsvormerkung durch die Gemeinde Oberhausen zu veranlassen. Die vorgelegten Rechnungen zu den vertraglich geregelten Rückzahlungsmodalitäten sind zu prüfen. Gleichzeitig wurde die Nichtöffentlichkeit der Thematik aufgehoben.