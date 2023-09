Bayernweiter Lärmaktionsplan: Beteiligung der Öffentlichkeit startet

Von: Sabine Fleischer

Bis 30. September kann jeder sich zu Lärmproblemen äußern und am bayernweiten Lärmaktionsplan mitwirken. (Symbolfoto) © dpa

Weilheim – Die Stadt Weilheim hat bereits im Jahr 2019 eine Lärmaktionsplanung für das Stadtgebiet gestartet und über eine Lärmkartierung untersuchen lassen, an welchen Ortsdurchfahrten und stark belasteten Straßen in Weilheim Lärmprobleme vorliegen können. In diesem ersten Schritt hat das beauftragte Ingenieurbüro auf Grund der Zahlen aus den letzten Verkehrsgutachten Lärmwerte berechnet. Tatsächliche Lärmmessungen fanden noch nicht statt.

Der Stadtrat hat sich daraufhin mehrmals mit den sich dabei herausgestellten „Problemzonen“ befasst. Am Beispiel der Oberen Stadt wurden 2022 und 2023 dann tatsächliche Lärmmessungen im Zusammenhang mit einer Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt, um mögliche Abhilfemaßnahmen zu quantifizieren. Derzeit wird auch ein bayernweiter Lärmaktionsplan über die Regierung von Oberfranken für Hauptverkehrsstraßen außerhalb von Ballungsräumen und für Bundesautobahnen innerhalb von Ballungsräumen erstellt (siehe auch www.umgebungslaerm.bayern.de). Dazu beginnt ab sofort eine Öffentlichkeitsbeteiligung.